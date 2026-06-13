Dodjelom diploma obilježen završetak radionica tehničkih aktivnosti

Dana 13. lipnja u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Splita održano je završno druženje povodom završetka cjelogodišnjih radionica tehničkih aktivnosti za školsku godinu 2025./2026. Tom prigodom okupili su se polaznici radionica, a svim sudionicima uručene su diplome kao priznanje za njihov trud, zalaganje i uspješno sudjelovanje tijekom godine. Diplome su polaznicima uručili Tomislav Nikolić, tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita, i Valentina Čokić, stručna suradnica Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Tijekom školske godine održavale su se radionice robotike, modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina, modeliranja 3D olovkom i automatike, na kojima je sudjelovao velik broj učenika osnovnoškolskog uzrasta. Programi su se provodili u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Splita, a sadržaji su bili prilagođeni dobi, predznanju i interesima polaznika, s naglaskom na praktičan rad, istraživanje i razvoj kreativnosti.

Na radionicama robotike učenici su kroz zanimljive projekte usvajali osnove programiranja, automatizacije i konstruiranja. Koristeći različite edukacijske setove, poput Lego Education i Fischertechnik kompleta, polaznici su sastavljali modele robota i tehničkih sustava te ih programirali za izvršavanje različitih zadataka. Kroz rad s mikroupravljačima i senzorima upoznavali su načine na koje roboti prepoznaju okolinu i reagiraju na različite podražaje.

Radionice automatike bile su usmjerene na upoznavanje osnova elektronike i programiranja. Polaznici su učili prepoznavati i povezivati elektroničke komponente poput LED dioda, otpornika, tipkala, senzora i motora te ih programirati pomoću Arduino razvojne platforme. Kroz praktične vježbe i izradu funkcionalnih projekata stjecali su razumijevanje načina rada elektroničkih sustava i procesa automatizacije.

Na radionicama modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina učenici su se upoznali s osnovama tehničkog stvaralaštva, pravilnom i sigurnom uporabom alata te različitim tehnikama obrade materijala. Koristeći ručne i strojne alate izrađivali su jednostavne uporabne predmete od šperploče i drugih materijala, pri čemu su učili mjeriti, označavati, rezati, brusiti i sastavljati dijelove u funkcionalne cjeline.

Velik interes učenici su pokazali i za radionice modeliranja 3D olovkom. Kroz kreativne zadatke i samostalne projekte polaznici su izrađivali različite trodimenzionalne modele, ukrasne i uporabne predmete te maštovite konstrukcije. Rad s 3D olovkom zahtijevao je preciznost, koncentraciju i dobru koordinaciju pokreta, a učenicima je pružio priliku da svoje ideje pretvore u opipljive proizvode.

Tijekom cijele godine naglasak je bio na učenju kroz praktičan rad, istraživanje i stvaranje. Polaznici su uspješno savladavali predviđene sadržaje te stjecali nova znanja i vještine koje će im koristiti u daljnjem obrazovanju.

Tijekom ljetnih praznika održavat će se Ljetne radionice tehničkih aktivnosti, a sve informacije o njihovom početku će biti objavljene na web, Facebook i Instagram stranici Zajednice tehničke kulture grada Splita.