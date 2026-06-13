Gradonačelnik Šuta: Split je u prvih godinu dana mandata postao veliko gradilište

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je na društvenim mrežama kratki video u kojem je predstavio najvažnije infrastrukturne projekte pokrenute tijekom prvih 12 mjeseci njegova mandata, istaknuvši kako je grad u tom razdoblju postao jedno od najvećih gradilišta u Hrvatskoj.

U objavljenom videu nabrojeni su brojni projekti koji su u tijeku ili su započeli tijekom protekle godine, među kojima se posebno izdvajaju izgradnja šetnice od Duilova do Stobreča, projekt pročistača pitke vode na izvoru Jadra, nova vodno-komunalna infrastruktura te izgradnja retencijskih bazena. Uz to, naglašeni su i radovi na obnovi i asfaltiranju prometnica nakon izvedenih infrastrukturnih zahvata.

Uz video, gradonačelnik je poručio kako je riječ o jednom od najvećih investicijskih ciklusa u komunalnu infrastrukturu u novijoj povijesti grada.

„Šetnica od Duilova do Stobreča, pročistač pitke vode na Jadru, nova vodno-komunalna infrastruktura, retencijski bazeni te uređene i asfaltirane prometnice nakon radova. Split je u prvih 12 mjeseci postao veliko gradilište kroz jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u svojoj povijesti. Ono što danas gradimo služit će Splitu desetljećima“, napisao je Šuta.