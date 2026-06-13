HDZ proslavio 37. rođendan: „Ne dajmo se umoriti, branimo vrijednosti na kojima je Hrvatska nastala“

Svečanom sjednicom Županijskog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije, obilježena je 37. obljetnica osnivanja Hrvatske demokratske zajednice.

Nazočnima sa obratio predsjednik ŽO ZU HDZ "Dr. Franjo Tuđman" Alen Gojak, izrazivši značaj osniivanja i djelovanja HDZ-a, kroz djelo njegovog utemeljitelja Franje Tuđmana i onoga što danas proklamira predsjednik Vlade RH i Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković u međunarodnom pozicioniranju Hrvatske i razvoju cjelokupnog društva.

Predsjednik ŽO HDZ-a Ante Mihanović istakao je važnost osnivanja HDZ- a, kao važnog čimbenika u stvaranju Hrvatske, zahvalivši svim hrvatskim braniteljima i utemeljiteljima stranke.

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Ivica Tafra je rekao:

"Dragi prijatelji, čestitam vam rođendan HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE!

Čestitam i svim našim članicama i članovima koji danas na dan svetog Ante slave svoj imendan!

Danas ne slavimo samo svoju stranku i njeno osnivanje. Danas slavimo ključni događaj na putu ostvarivanja hrvatske slobode, demokracije, višestranačja, nacionalnog zajedništva i državne suverenosti u kojem su ključnu ulogu imali Franjo Tuđman i utemeljitelji HDZ-a.

A važno je i u ovim vremenima kada se nema vremena, kada se brza, kada je često jezik brži od pameti, sačuvati emotivnu komponentu politike. Ali ne onu koja mrzi, nego koja Hrvatsku voli, koja Hrvate objedinjava, i koja jedina može osokoliti.

Naša je zajednička obveza da politika koju vodimo bude takva da naši članovi s ponosom hodaju Hrvatskom, da svoju domovinu ponosno zastupaju u svijetu, i da uvijek s ponosom mogu reći: DA, JA SAM ČLAN HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE!

Držimo se toga! Ne dajmo se umoriti! Zastupajmo i branimo boje pod kojima je Hrvatska nastala i stasala. Jer oni koji nas napadaju ne napadaju samo stranku nego i vrijednosti na kojima je hrvatska stvorena i obranjena."

Svečanoj sjednici nazočili su brojni gosti i stranački dužnosnici: gradonačelnik Splita, saborski zastupnik i predsjednik HDZ-a Split Tomislav Šuta, potpredsjednik HDZ-a Split Ivica Budimir, eurozastupnica Željana Zovko, koju su utemeljitelji posebno pozdravili i darovali joj prigodne poklone, predsjednici županijskih Zajednica branitelja, mladeži i akademske zajednice: Dragan Maretić Kapo, Ivan Skelin i Luka Brčić, hrvatski kipar Kuzma Kovačić, načelnik Dugopolja i predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Perica Bosančić i brojni drugi.