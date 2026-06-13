Hajdukova legenda optimistična nakon remija BiH: „Jedna pobjeda može nas odvesti među 16 najboljih“

Bosna i Hercegovina remizirala je u prvoj utakmici grupe protiv domaćina Kanade i tako započela remijem grupnu fazu natjecanja na Svjetskom prvenstvu, koje se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Momci izbornika Sergeja Barbareza vodili su 1:0, golom Lukića u 21. minuti, ali na kraju zbog pritiska Kanađana, "Zmajevi" mogu biti zadovoljni i neriješenim rezultatom.

Takvog mišljenja je Rizah Mešković, naš Mate, kako smo ga davno u najvećim Hajdukovim godinama prozvali na Starome placu: "Najprije, velika je stvar što se ova mlada momčad Bosne i Hercegovine plasirala na ovo najveće svjetsko natjecanje, a ovo je odličan, rekao bi aktivan rezultat. Nama je dovoljna jedna pobjeda u susretima sa Katarom i Švicarskoj i mi idemo u drugi krug, što bi za nas bio strašan uspjeh. Ovo je mlada ekipa i ona se treba pripremiti za sljedeće Europsko prvenstvo. Možda smo imali i sreće, ali možemo biti zadovoljni."

Igrali ste na onom velikom Svjetskom prvenstvu 1974., kao dio one veličanstvene Hajdukove sedmorke reprezentativaca: Mešković, Buljan, Mužinić, Peruzović, Jerković, Oblak, Šurjak, plus trener Tomislav Ivić, koji je bio član stručne komisije, štaba Miljana Miljanića?

"To je bila po mom mišljenju, a i mnogih, najbolja reprezentacija koju je bivša država ikada imala, uz nas tada strašne hajdukovce, bili su tu još i Džajić, Karasi, Ačimović, Petković, Popivoda... Na golu je bio veliki vratar Enver Marić, Olja Petrović i ja smo se mijenjali na klupi kao njegove rezerve iz utakmice u utakmcu, jer tada je samo 16 igrača ulazilo u zapisnik.

A kažete da sam 1990. bio na Mundialu. Točno je, bio sam dio Osimovog stručnog štaba u Italiji, da, da, ono kad je Tomo Ivković obranio jedanaesterac Maradoni u Veroni."

Eto proletilo je vrime moj Mate, a vi još puni poleta, mada ćete uskoro zagaziti u 79., voljeli bi vas vidjeti krajem mjeseca u Baškoj Vodi, kada će se okupiti Hajdukove legende iz sedamdesetih na promociji knjige "Hajdukova 71."

"Gledati ću da dođem, uvijek se odazovem kad me hajdukovci zovu i puno sreće i Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu", kaže nam Rizah Mešković, onako gospodski, kakav je i vratar bio.