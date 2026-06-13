Hrvatskom sucu pripala jedna od najzanimljivijih utakmica SP-a

Jedna od najišekivanijih, i za mnoge najizjednačenijih, utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi je ona između Maroka i Brazila koje se igra večeras od ponoći. Afrička zemlja bila je najpozitivnije iznenađenje prošlog Svjetskog prvenstva gdje je u utakmici za brončanu medalju poražena od Hrvatske.

Brazil je s druge strane rekorder Svjetskih prvenstava s pet naslova svjetskog prvaka, no na šest čekaju već 24 godine. Vjeruju kako bi ih novi izbornik Carlo Ancelotti mogao odvesti daleko na ovome turniru, a prva prepreka na tom putu im je vjerojatno najbolja afrička reprezentacija. Zanimljivo je kako će svoj obol ovoj utakmici dati i jedan Hrvat.

49-godišnji Riječanin Ivan Bebek delegiran je za pomoćnika VAR suca na ovoj utakmici. On će pomagati glavnom VAR sucu, Nijemcu Bastianu Dankertu, dok će glavni sudac biti Slovenac Slavko Vinćić. Ovo je prvi puta da Hrvatska ima suca na Svjetskom prvenstvu nakon 44 godine.

Tada je glavni sudac bio Damir Matovinović, također iz Rijeke, a zanimljivo je kako je i on sudio Brazilu. Bila je to utakmica grupne faze na Svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj u kojoj je Selecao pobijedio Novi Zeland s 4:0, piše Večernji list.