Provjerili smo cijene na splitskom Pazaru

Sunčano subotnje jutro ponovno je ispunilo splitski Pazar. Već od ranih sati među štandovima se tražilo svježe voće i povrće, a uz domaće kupce nije nedostajalo ni turista koji su iskoristili ugodno vrijeme za šetnju gradskom tržnicom.

Kao i svake subote, prošetali smo Pazarom i provjerili što se nudi te po kojim cijenama. Ponuda je bogata i šarena, a na štandovima dominiraju sezonske namirnice koje ovih dana pune kuhinje brojnih Splićana.

Rajčice se uglavnom prodaju po cijeni od oko 5 eura za kilogram, dok su krastavci i krumpiri najčešće oko 3 eura. Za blitvu i limun potrebno je izdvojiti oko 3,50 eura, a kapula i salata uglavnom se mogu pronaći po cijeni od 3 eura za kilogram.

Ljubitelji voća imaju nešto veći izbor. Naranče se prodaju za oko 2,50 eura, dok cijena bresaka, ovisno o kvaliteti i prodavaču, varira između 5 i 8 eura po kilogramu. Jagode se najčešće nude po cijenama od 3,50 do 5 eura, a na pojedinim štandovima mogu se pronaći i manja pakiranja idealna za grickanje tijekom šetnje gradom.

Posebnu pažnju i dalje privlače trešnje. Nakon što su proteklih tjedana bile među najskupljim proizvodima na Pazaru, njihova je cijena napokon počela padati. Tako su se jutros, uz skuplje sorte, mogle pronaći i po znatno pristupačnijih 4 eura za kilogram, što je osjetno manje u odnosu na cijene koje su dosezale i 10 eura.

Što se još nudilo na štandovima splitskog Pazara ove subote, pogledajte u fotogaleriji.