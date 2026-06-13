Žena osumnjičena za tešku krađu: Iz crkve ukrala novac iz košarice za milodare

​Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška krađa“.

Sumnja se da je osumnjičena u četvrtak, 11. lipnja u poslijepodnevnim satima u Tribunju, s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi, ušla u unutrašnjost crkve te iz košarice za milodare otuđila novac.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.