Novi zaplet u pregovorima oko Vuškovića

Luka Vušković zainteresiran je za odlazak u Brighton, no posao je zasad daleko od realizacije. Prema informacijama koje donosi insajder Michael Bridge, Tottenham nije spreman prihvatiti ponudu od 30 milijuna funti, odnosno oko 35 milijuna eura, pa se razgovori između klubova nastavljaju.

Vušković je formalno igrač Tottenhama, a engleski klub očito ga ne namjerava pustiti ispod iznosa koji smatra realnom vrijednošću jednog od najperspektivnijih mladih stopera u Europi. Prema istom izvoru, Spursi njegovu vrijednost procjenjuju na više od 60 milijuna funti, što je približno 70 milijuna eura.

Cijeli posao mogao bi biti povezan i s drugim transferom. Naime, nakon što klubovi postignu dogovor oko Vuškovićeve vrijednosti, očekuje se da bi se mogao ubrzati i transfer Jana Paula van Heckea iz Brightona u Tottenham.