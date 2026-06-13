Kotar Grad pripremio projekt obnove parka na Bedemu Cornaro: Novo zelenilo, rasvjeta i sadržaji za građane

Gradski kotar Grad ishodio je idejno rješenje i pripadajuće posebne uvjete za uređenje parka na Bedemu Cornaro, čime je napravljen važan korak prema obnovi jednog od značajnih javnih prostora unutar povijesne jezgre Splita.

Kako je izvijestila predsjednica kotara Lara Arapović Bonačić, projektom se zadržava postojeća namjena prostora kao gradskog parka namijenjenog stanovnicima i posjetiteljima koji borave u samom centru grada. Planirano uređenje obuhvaća niz zahvata usmjerenih na poboljšanje sigurnosti, funkcionalnosti i kvalitete boravka u prostoru, uz istodobno očuvanje njegove povijesne vrijednosti.

Predviđena je stabilizacija nasipa te sadnja novih biljnih vrsta koje će dodatno obogatiti zelenu infrastrukturu parka. Uz rubne dijelove prostora planira se sadnja crnogoričnih vrsta, dok će na kosinama biti posađeno gusto grmlje radi zaštite bedema i sprječavanja penjanja na zaštićene strukture. Na središnjem platou predviđena su listopadna stabla koja će tijekom ljetnih mjeseci pružati hlad, a zimi omogućavati veći prodor sunčeve svjetlosti.

Projekt uključuje i zamjenu postojeće dotrajale javne rasvjete novom, energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom rasvjetom. Uz to, park bi trebao dobiti i novu urbanu opremu, uključujući klupe, koševe za otpatke, javnu slavinu, agility sprave za pse te ulično vježbalište, koje bi, prema najavama, bilo prvo takve vrste na području kotara Grad.

Iz kotara ističu kako će planirani zahvati značajno unaprijediti kvalitetu korištenja prostora, povećati sigurnost građana te pridonijeti očuvanju vrijednog povijesnog ambijenta. Obnova parka pritom se promatra i kao svojevrsna higijenizacija prostora te konkretna provedba mjera predviđenih Planom upravljanja starom gradskom jezgrom.

„Nastavljamo raditi na tome da povijesna jezgra bude ugodnije, zelenije i kvalitetnije mjesto za život svih njezinih stanovnika“, poručila je Arapović Bonačić.

Idejno rješenje financirano je iz decentraliziranih namjenskih sredstava kotara za 2025. godinu. Budući da se Bedem Cornaro nalazi unutar zaštićenog spomeničkog područja i UNESCO-ove A zone zaštite, projekt je podložan manjim izmjenama koje će se usklađivati sa strogim konzervatorskim smjernicama tijekom daljnje razrade dokumentacije.