Znate li razliku između sladoleda i gelata?

Ljeto je nezamislivo bez kuglice omiljenog smrznutog deserta - sladoleda. No, iako mnogi koriste nazive sladoled i gelato kao sinonime, riječ je o dvije različite slastice koje se razlikuju po sastavu, teksturi i načinu posluživanja. Taste Atlas na jednom je mjestu objasnio koja je razlika između ove dvije ljetne slastice.

Razlika počinje već kod sastojaka

Najveća razlika između sladoleda i gelata krije se u njihovu sastavu. Klasični sladoled proizvodi se od većih količina vrhnja te sadrži između 10 i 25 posto mliječne masti. Gelato se, s druge strane, priprema uglavnom od mlijeka i znatno manje vrhnja pa udio masti obično iznosi između dva i devet posto, piše Index.

Još jedna važna razlika je u tome što sladoled često sadrži jaja, dok ih u tradicionalnom gelatu uglavnom nema. Manji udio masti omogućuje da okusi u gelatu budu izraženiji i intenzivniji.

Zašto je gelato gušći i kremastiji?

Osim sastojaka, važnu ulogu igra i način proizvodnje. Sladoled se tijekom pripreme brzo miješa, zbog čega sadrži veliku količinu zraka - čak do 50 posto volumena. Upravo taj zrak daje mu lakšu i pahuljastiju teksturu.

Gelato se miješa sporije i sadrži znatno manje zraka, otprilike 20 posto. Zbog toga je gušći, svilenkastiji i kremastiji od klasičnog sladoleda. Upravo ta bogata tekstura jedan je od razloga zašto ga mnogi smatraju posebnim gastronomskim iskustvom.

Temperatura otkriva puni okus

Razlika se osjeti i prilikom posluživanja. Sladoled se najčešće poslužuje na temperaturi od oko -18 stupnjeva Celzija, dok se gelato poslužuje na nešto toplijoj temperaturi od -9 stupnjeva.

Ta naizgled mala razlika ima velik utjecaj na okus. Budući da nije toliko hladan, gelato se brže topi na jeziku i gotovo trenutačno oslobađa arome. Zato mnogi opisuju njegove okuse kao intenzivnije i bogatije u usporedbi s klasičnim sladoledom.

Iako oba deserta imaju vjerne obožavatelje, jedno je sigurno - gelato nije samo talijanska riječ za sladoled. Riječ je o posebnoj vrsti smrznute slastice koja se od klasičnog sladoleda razlikuje po sastavu, teksturi i načinu posluživanja. A što vi više volite - klasični sladoled ili talijanski gelato?