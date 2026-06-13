Cesta odnijela još jedan život: 53-godišnji vozač quada izletio s ceste nedaleko od Marije Bistrice i na mjestu preminuo

Vozač četverocikla (quada) poginuo je u popodnevnim satima nakon izlijetanja s ceste.

Kako je objavila PU krapinsko-zagorska, do nesreće je došlo u 15:30 u naselju Poljanica Bistrička, nedaleko od Marije Bistrice. Prema prvim informacijama, 53-godišnji vozač četverocikla, hrvatski državljanin, izletio je s ceste te je, uslijed zadobivenih ozljeda, preminuo.

Dionica Županijske ceste 2204 Marija Bistrica–Konjščina je od 16:05 zatvorena za sav promet te se on preusmjerava obilazno.

Točan uzrok i okolnosti nesreće bit će poznati nakon očevida, koji je u tijeku, piše Dnevnik.hr.