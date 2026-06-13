Četiri igrača Engleske odlaze kući, procurio i sastav za utakmicu s vatrenima

Hrvatska nogometna reprezentacija svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Riječ je o prvom favoritu skupine u kojoj su još Gana i Panama te bez sumnje najtežem protivniku. Do ključne utakmice za obje reprezentacije ostalo je još vrlo malo, a danas su stigle vrlo zanimljive informacije iz kampa 'Tri lava'. Kako piše portal Express, procurila su imena igrača koja bi trebala započeti taj susret.

U posljednjih nekoliko mjeseci puno se pisalo o statusu Judea Bellinghama. Veznjak madridskog Reala jedan je od najtalentiranijih engleskih igrača i jedna od najvećih zvijezda, ali u tamošnjim medijima pojavilo se mišljenje kako bi utakmicu s Hrvatskom trebao započeti na klupi. Mnogi stručnjaci i novinari prednost daju Morganu Rogersu iz Aston Ville, ali čini se kako bi ipak Bellingham trebao dobiti mjesto iza Harryja Kanea.

Očekivani stoperski dvojac su Ezri Konsa i John Stones što znači da bi na klupu trebao Marc Guehi. Postoji i nedoumica na desnom krilu gdje Thomas Tuchel bira između Arsenalovog dvojca - Nonija Maduekea i Bukaya Sake. Drugi engleski mediji tvrde kako su jedini igrači sa 'zagarantiranim' mjestom u početnoj postavi Jordan Pickford na vratima i Kane u napadu.

Express piše i kako su čak četvorica igrača napustila kamp reprezentacije. Riječ je o Riju Ngumohi, Joshu Kingu, Alexu Scottu i Ethanu Nwaneriju. Riječ je o igračima koje je Tuchel poveo kako bi mogli u pripremama za prvu utakmicu, ali nisu bili na službenom popisu igrača koji konkuriraju za nastup, prenosi Večernji.