Festival mediteranskog filma Split krenuo u velikom stilu: Večeras hrvatska premijera “Yugo Floride”

Sjajna popunjenost sve četiri lokacije obilježila je početak 19. Festivala mediteranskog filma Split. Hrvatsku premijeru večeras u Ljetnom kinu Bačvice ima film „Yugo Florida“, koji u kinodistribuciju diljem Hrvatske kreće 9. srpnja.

Riječ je o emotivnoj drami o muškarcu zaposlenom u noćnoj smjeni reality emisije „Veliki brat“, koji odlučuje preuzeti brigu o ocu i pomoći mu u posljednjim tjednima života. „Yugo Floridu“ predstavit će glumac Andrija Kuzmanović, nagrađen Srcem Sarajeva za najbolju ulogu i poznat po ranijim rolama u ostvarenjima „Montevideo, Bog te video!“, „Senke nad Balkanom“ i „Toma“, zajedno s redateljem Vladimirom Tagićem, autorom serije „Sablja“, kojem je ovo debitantski igrani film.

U programu kratkometražnih filmova Ješke na Bačama stižu „Imaginarni brojevi“, prikazani na festivalu u Berlinu, a predstavit će ih redateljica Jelica Jerinić.

U kinu unutar Tvrđave Gripe prikazuje se „Maspalomas“, novi film baskijskog redateljskog dvojca Aitora Arregija i Joséa Maríje Goenage. Premijerno je prikazan na festivalu u San Sebastiánu, gdje je izvanredni José Ramón Soroiz nagrađen za najbolju mušku ulogu. Prethodit će mu Ješka „Melissa“ francuskog autora Diega Silveire.

Subotnji program počinje već u 19 sati u Kinoteci Zlatna vrata. Iz Argentine stiže napeti i dinamični kriminalistički triler „Odmetnik“ redatelja Cristiana Marchiorija, čiju radnju pratimo u jednom neprekinutom kadru, u stvarnom vremenu. U besplatnom kinu u Đardinu prikazuju se studentski filmovi koje donose Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat, Lana Limar, Marina Musulin, Júlia Coldwell Serra, Lora Cukrov i Teilo Quillard.

S najmlađima jutro u kinu

Nedjeljno jutro idealno je za odlazak u kino s najmlađima. U Zlatnim vratima u 10 sati prikazuje se sinkronizirani animirani film „Tomi Tom i novi prijatelj“. Film prekrasne animacije, ručno oslikan tintom i akvarelom, namijenjen je najmlađoj djeci, s idejom da im bude jedno od prvih kinematografskih iskustava. Tome pridonose jednostavna radnja, kraće trajanje i interaktivni karakter filma, jer su djeca tijekom projekcije pozvana da zajedno s mačkom pjevaju, plješću i plešu.

U nedjelju u Split stiže i talijanski redatelj Paolo Strippoli, koji će u Ljetnom kinu Bačvice predstaviti mistični horor „Dolina osmijeha“, u kojem se iza prividnog spokoja mještana jednog sela krije uznemirujući ritual. Prethodit će mu hrvatska premijera kratkog filma „Histerični napad smijeha“ autora Matije Gluščevića i Dušana Zorića, koji se natječe za nagradu od 3000 eura u programu Ješke.

Program FMFS-a 14. lipnja otvara „Progon“, napeta sudska drama redatelja Faraza Shariata, premijerno prikazana u programu Panorama Berlinalea, gdje je osvojila nagradu publike za najbolji film.

„Tri rastanka“ nježna je i emotivna drama redateljice Isabel Coixet, adaptacija autobiografskog bestselera autorice Michele Murgie, a u glavnim ulogama briljiraju hvaljeni talijanski glumci Alba Rohrwacher i Elio Germano.

U Đardinu gostuje Zagreb Film Festival sa selekcijom kratkometražnih filmova iz međunarodnog natjecateljskog programa i programa Kockice 2025.