Podstrana proslavila svoj dan: U fokusu nova škola i sportska dvorana

U hotelu ''Le Meridien Lav'' večeras je održana Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana. Podstrana je danas mjesto koje s ponosom spaja svoju bogatu povijest, prirodne ljepote i suvremeni razvoj. Na svečanoj sjednici nazočio je načelnik općine Podstrana Mijo Dropuljić, predsjednik Općinskog vijeća Darko Juradin, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, saborski zastupnik Ante Sanader, saborska zastupnica Danica Baričević, gradonačelnici susjednih gradova i općina, predsjednici braniteljskih udruga, predstavnici općina i gradova Bosne i Hercegovine, laureati, ravnatelji škola te župnici i časne sestre.

Zahvaljujući predanom radu načelnika, Općinskog vijeća te svih općinskih službenika ostvareni su brojni projekti koji su unaprijedili kvalitetu života u Podstrani. U proteklom razdoblju realizirani su značajni infrastrukturni, komunalni, društveni i obrazovni projekti koji su trajno promijenili lice Podstrane.

Projekti koji oblikuju identitet općine

- Iza svakog projekta stoji puno rada - stoje ljudi, upornost i vjera kako Podstrana može i mora naprijed. Zato večeras ne želim govoriti o metrima asfalta, cijevima i investicijama nego vam želim istaknuti što to sve znači za našu Podstranu. Znači kako se Podstrana razvija i donosi važne odluke za našu budućnost. Danas se nalazimo na jednoj od prekretnica u novijoj povijesti naše općine. Posebno me raduje što će dva projekta obilježiti budućnost Podstrane - novu osnovnu školu na Miljevcu i sportsku dvoranu hrvatskih branitelja u Strožancu. Ti projekti predstavljaju ulaganje u našu djecu, njihovo obrazovanje i odrastanje. Svaka zajednica pokazuje svoje vrijednosti kroz ono što ulaže, a mi smo odlučili ulagati u djecu i mlade, kazao je načelnik Podstrane Mijo Dropuljić.

Kako razvoj Podstrane ne staje nego kreću novi izazovi, projekti, planovi i prilike – predsjednik Općinskog vijeća Darko Juradin ističe kako će zajedničkim snagama nove prilike pretvarati u stvarnost na dobrobit svih mještana.

- Naša zadaća je kontinuirano stvarati i ići naprijed. Razvojni ritam ne bi bio moguć bez stabilnog Općinskog vijeća koje je svaku važnu odluku donosilo na vrijeme, odgovorno i u korist Podstrane. Projekti traže odluke, a odluke traže ozbiljnost. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u našim projektima te svim institucijama i partnerima, kazao je Juradin.

Na važne projekte koji su se realizirali ili će se realizirati u skorijoj budućnosti osvrnuo se i gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta.

- Aglomeracija je jedan od najvažnijih projekata s kojim će se riješiti problem vodoopskrbe, a s njim ćemo riješiti i uređenje cijelog obalnog pojasa u Podstrani, čime ćemo povezati obalni pojas Splita i Podstrane. Intenzivno radimo na rješavanju prometnih poteškoća, ali očekujemo zaobilaznicu TTTS koja je jako bitna te se nadamo kako će s njenom realizacijom ove gužve otići u povijest, zaključio je Šuta.

Župan Blaženko Boban okupljenima je čestitao blagdan Svetog Ante te zazvao njegov blagoslov i u srijedu kad igra Hrvatska nogometna reprezentacija.

- Uvijek spomenem naše igrače jer nas sport sve, zaista, veseli i ispunjava. Mene ispunjava srećom i vidjeti napredak Podstrane, koja radi i ne diže prašinu. Općina svu svoju energiju ulaže u tiho hodanje po pijesku gdje tragovi duboko ostaju, zaključio je Boban.

Ovogodišnja Zahvalnica za izniman doprinos u unapređenju sigurnosti prometa na području Podstrane otišla je u ruke Mate Glibote, za nesebičan rad neovisno o vremenskim uvjetima. Osobne nagrade općine Podstrana pripale su dr.med.sc.spec.nukl.med. Dariju Radoviću za izniman doprinos kulturnom, društvenom i znanstvenom životu Podstrane, Luki Danoliću za promidžbu Podstrane te razvoju i promicanju sporta te Luki Roso, također, za razvoj i promicanje sporta općine Podstrana. U glazbenom dijelu svečanosti sudjelovali su Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana i Željezničko kulturno umjetničko društvo ''Renato Pernić'' Roč.