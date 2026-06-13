Unatoč kantama i spremnicima, otpad završio uz zid na Visokoj

Splitska Čistoća upozorila je na novi slučaj nepropisnog odlaganja otpada na području gradskog kotara Visoka, ističući kako neodgovorni pojedinci svojim ponašanjem narušavaju izgled grada i stvaraju lošu sliku o javnim površinama.

Prema navodima iz tvrtke, otpad je odložen uz zid na javnoj površini između Krbavske i Vukovarske ulice, unatoč tome što stanari obližnjih obiteljskih kuća imaju vlastite kante za otpad. Dodatno, polupodzemni spremnici nalaze se svega pedesetak metara od mjesta na kojem je otpad ostavljen, s obje strane Vukovarske ulice.

Iz Čistoće ističu kako ovakvi prizori svakodnevno narušavaju izgled grada te ostavljaju loš dojam na prolaznike i vozače koji se kreću tim dijelom Splita.

Nepropisno odloženi otpad u međuvremenu je uklonjen i odvezen vozilom Čistoće, no iz gradske komunalne tvrtke apeliraju na građane da odgovornije postupaju s otpadom i koriste za to predviđenu infrastrukturu.

„Ljudi, zašto to radite vlastitom gradu?“, poručili su iz Čistoće u objavi na društvenim mrežama, izražavajući nezadovoljstvo zbog ponavljanja sličnih situacija na više lokacija u gradu.