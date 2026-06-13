Close Menu

Unatoč kantama i spremnicima, otpad završio uz zid na Visokoj

Otpad ostavljen uz zid na javnoj površini uklonili su djelatnici Čistoće

Splitska Čistoća upozorila je na novi slučaj nepropisnog odlaganja otpada na području gradskog kotara Visoka, ističući kako neodgovorni pojedinci svojim ponašanjem narušavaju izgled grada i stvaraju lošu sliku o javnim površinama.

Prema navodima iz tvrtke, otpad je odložen uz zid na javnoj površini između Krbavske i Vukovarske ulice, unatoč tome što stanari obližnjih obiteljskih kuća imaju vlastite kante za otpad. Dodatno, polupodzemni spremnici nalaze se svega pedesetak metara od mjesta na kojem je otpad ostavljen, s obje strane Vukovarske ulice.

Iz Čistoće ističu kako ovakvi prizori svakodnevno narušavaju izgled grada te ostavljaju loš dojam na prolaznike i vozače koji se kreću tim dijelom Splita.

Nepropisno odloženi otpad u međuvremenu je uklonjen i odvezen vozilom Čistoće, no iz gradske komunalne tvrtke apeliraju na građane da odgovornije postupaju s otpadom i koriste za to predviđenu infrastrukturu.

„Ljudi, zašto to radite vlastitom gradu?“, poručili su iz Čistoće u objavi na društvenim mrežama, izražavajući nezadovoljstvo zbog ponavljanja sličnih situacija na više lokacija u gradu.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1