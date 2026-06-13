Pavlekov laptop otkriva još jedan detalj: Novac nisu izvlačili 11 nego 25 godina!

Bivšeg direktora alpskih reprezentacija u Hrvatskom skijaškom savezu, Vedrana Pavleka, Uskok tereti da je organizirao zločinačku organizaciju koja je 11 godina preko fiktivnih računa izvukla oko 30 milijuna eura iz saveza.

Međutim, kako 24sata ekskluzivno doznaju, Uskokovi istražitelji imaju dokaze da je izvlačenje novca trajalo puno duže - čak 25 godina.

Naime, do tih saznanja su došli pregledom Pavlekova laptopa. Navodno je sve krenulo još 2001. godine, a iznos koji je otada izvučen iz saveza još nije poznat.

- Dobit ćeš sve liste, ali će sve liste do dobiti i javnost. Ne mislim ti polagati račune, ali ti sad polažem račune i sve račune sam ja odobravao. Moj kompjutor ima 122.000 dokumenata, zato me prestanite gaziti i blatiti - govorio je Pavlek preko telefona predsjedniku HSS-a Mihi Glaviću, prenosio je Jutarnji list.

- Znači, ima unatrag 20 godina, a ja sam to šutio i čuvao i sebe. Unutar 20 godina sam ispostavio liste. 20 godina. Je l’ me razumiješ - govorio je Pavlek dalje u transkriptima Glaviću.

Istraga čitave afere zasigurno će ići dalje. Kako doznaje 24 sata, Uskok će ispitati sve što nije otišlo u zastaru.

Istraga bi mogla biti proširena i na dva dodatna imena, objavili smo ranije. Naime, kako smo ekskluzivno saznali, Uskokovi istražitelji imaju i dokaze da su godinama novac od osumnjičenog Vedrana Pavleka primala i dvojica visokopozicioniranih djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Radi se o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti.

Prema dokazima iz njegova laptopa, a prema našim informacijama, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je kroz godine primio barem 60.000 eura, a direktor olimpijskog programa Damir Šegota barem 30.000 eura. Saznajemo da je jedan od njih čak očekivao redovni prihod od Pavlekova izvučenog novca i gotovinu koju je dobivao je čak zvao “Mehrwertsteuer”. Mehrwertsteuer je na njemačkom jeziku PDV, ali svim našim građanima koji su prije ulaska Hrvatske u EU kupovali u Austriji, taj pojam je poznat kao povrat PDV-a.

Novac su dobivali Krajač i Šegota

Inače, imena Krajača i Šegote bila su i na jednom od dva popisa imena koja su bila uz novac koji je glasnogovornik HSS-a Nenad Eror vraćao u Hrvatsku kada je ‘pao’ na granici, pisao je Jutarnji. Uz imena Krajača i Šegote stajali su napisani iznosi od 0 eura. Na tom popisu bila su ukupno 102 imena. Na drugom popisu nije bilo Krajača, ali je uz Šegotino ime bila cifra od čak 22.500 eura. Eror je ukupno nosio 116.000 eura.

Kako su istražitelji dosad uspjeli rekonstruirati, dio izvučenog novca je stizao redovito u Hrvatsku. Pavlek bi sastavio popis i kod svakog imena napisao iznos koji u toj turi treba isplatiti u gotovini. Nisu svi dobivali novac u istoj turi, pa su zato nekada kod nekih imena bile i nule. Ali oni bi dobili novac u nekoj od sljedećih tura. Tako su došli do zbroja od barem 60.000 eura za Krajača i barem 30.000 eura za Šegotu.

Sve to istražitelji su uspjeli otkriti uz pomoć podataka s Pavlekova laptopa koji bi mogao postati ‘Pandorina kutija’ i otkrili niz afera i malverzacija.

Prema samim Pavlekovim riječima, u računalu postoji 122.000 dokumenata, a tu je još i šest mobitela, eksterni disk, 10 USB-ova i famozna crna knjižica koja se otvara uz pomoć šifre.

Sve to oduzeto je Pavleku u Turskoj. Kad ga je tamošnja policija posjetila u luksuznom hotelu u Istanbulu 27. ožujka, oduzeli su mu sve navedeno. Međutim, Pavlek tamo nije bio uhićen pa je uspio pobjeći u Kazahstan gdje je uhićen i nalazi se u ekstradicijskom zatvoru čekajući izručenje Hrvatskoj. Prema riječima njegovih odvjetnika, protivi se izručenju pod izlikom da se u Hrvatskoj boji za svoj život.

Inače, osim Pavleka, za kojeg sumnjaju da je ustrojio zločinačko udruženje, Uskok u ovom predmetu tereti i Erora, bivši glavni tajnik HSS-a Damira Raosa, Martinu Streženičku, Georga Eugena Mausera te računovotkinju Boženu Mejić Hrvoj. Da je živ, teretili bi i preminulog austrijskog kontroverznog poduzetnika Manfreda Schobesbergera. Ovako, obuhvaćena je samo njegova imovina.

Uskok i policija preciziraju da je Pavlek najprije sa Schobesbergerom, a nakon njegove smrti s Georgom Mauserom i Martinom Streženički, dogovorio da njihove tvrtke sklope ugovore s HSS-om za usluge koje se u stvarnosti neće nikada izvršiti te da temeljem tako zaključenih ugovora Skijaškom savezu ispostavljaju račune za takve fiktivne usluge.

Također se sumnja da je Pavlek dogovorio sa zasad nepoznatim osobama koje stvarno upravljaju poslovanjem većeg broja tvrtki da one bez zaključenja ikakvih ugovora, ispostavljaju HSS-u račune za usluge koje nikada nisu izvršili, a koje je HSS plaćao, nakon čega su iz tih tvrtki izvlačili novac.

Za Damira Raosa se sumnja da je u ime HSS-a potpisivao ugovore o fiktivnim uslugama, a nakon što su im ispostavljeni računi, Božena Meić Hrvoj je kreirala naloge za izvršenje plaćanja, koje su potom autorizirali Pavlek i Raos.

Na taj je način s računa HSS-a neosnovano isplaćeno najmanje 29.895.815 eura, od čega je više od pola tog iznosa plasirano na račune pod kontrolom sada pokojnog muškarca, a nakon njegove smrti na račune Mausera i Streženičke. Oni su potom oko 10,5 milijuna eura proslijedili na račune Pavlekove tvrtke koji su otvoreni u bankama u Austriji i Monaku.

Pavlek je dio novca podizao u gotovini, a to su radile i odgovorne osobe ostalih tvrtki te su ga predavali osobi koju je odredio Pavlek. Na taj način je Nenad Eror u više navrata, od 2019. do siječnja 2026., odlazio u inozemstvo gdje je preuzeo gotovo 11 milijuna eura i potom ga bez evidentiranja i prijavljivanja unosio u Hrvatsku, piše 24 sata.