DOSJETLJIVI PREVARANTI Kupovali na tržnici kako bi lažne novčanice zamijenili pravim novcem!

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja novca i 18-godišnjakom zbog pomaganja u istom kaznenom djelu na štetu sedam osoba.

Naime, sumnja se da su na za sada neutvrđen način pribavili neutvrđenu količinu krivotvorenog novca u apoenu od 50 eura nakon čega su zajedno i dogovorno u namjeri da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, 21. svibnja 2026. u prijepodnevnim satima, vozilom poznanika sisačkih registarskih oznaka marke Ford, dovezli na parkiralište na adresi Barčev trg kod tržnice Utrine, a potom pješice uputili na prostor tržnice.

Na sedam prodajnih mjesta 20-godišnjak je kupovao razne prehrambene proizvode i pritom proizvode manje novčane vrijednosti plaćao krivotvorenim novčanicama u većim apoenima kako bi im bile uzvraćene ispravne novčanice, dok je 18-godišnjak pomagao u odnošenju protupravno pribavljenih prehrambenih artikala nakon čega su se odvezli automobilom.

Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelom iznosi 400 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su 20-godišnjeg osumnjičenika predali pritvorskom nadzorniku, a kaznene prijave podnijeli nadležnim državnim odvjetništvima protiv obojice.

Zagrebačka policija koristi priliku podsjetiti građane da prilikom primanja novčanica pripaze na kvalitetu novčanice i na zaštitna obilježja. Sumnju u autentičnost novčanice može Vam pobuditi drugačija kakvoća papira od uobičajene, a pogledom u novčanicu usmjerenu prema svijetlu mora biti vidljiv vodeni znak i zaštitna nit. Ujedno ukoliko novčanicu lagano nakrenete u ruci izmjenjuju se motivi na srebrnkastoj traci.

Ako sumnjate najbrži način je usporediti sumnjivu novčanicu s novčanicom istog apoena za koju znate da je autentična.

U svakom slučaju od početka sumnje, na koju imate pravo, idući korak je poziv policiji na 192.