Grgica Kovač novi trener NK Solina, Slavko Brekalo sportski direktor

NK Solin službeno je potvrdio imenovanja u stručnom i sportskom vodstvu seniorske momčadi za predstojeću sezonu.

Izvršni odbor kluba donio je odluku prema kojoj će dužnost sportskog direktora obnašati Slavko Brekalo, dok je za novog glavnog trenera seniorske momčadi imenovan Grgica Kovač.

Kovaču će u radu pomagati Kaja Kalinić, koji je izabran za pomoćnog trenera. Time je NK Solin definirao veći dio stručnog stožera uoči nove sezone.

Kako su izvijestili iz kluba, ostatak stručnog stožera bit će imenovan u sljedećih nekoliko dana.