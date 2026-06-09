Dijelovi Splita, Kaštel Sućurca, Žrnovnice i Korešnice ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će bez električne energije privremeno biti potrošači na više lokacija u Splitu, Kaštel Sućurcu, Žrnovnici i Korešnici.

U Splitu će se radovi na izmjeni mjernih uređaja izvoditi na Mažuranićevom šetalištu 8 i 8a, kao i na adresama Mažuranićevo šetalište 8B i 8C. Prekid opskrbe električnom energijom na tim lokacijama očekuje se od 8:30 do 12:30 sati.

Od 9 do 13 sati bez struje će biti i dio potrošača u Splitu zbog radova na niskonaponskoj mreži. Riječ je o potrošačima u ulicama 4. gardijske brigade 55–55C, Put Vrbovnika 32 i 41, Mosorska 67–79 i 82–84 te Put Gaja 2–8 i 1–7.

U istom terminu, od 9 do 13 sati, planirani su radovi i u Kaštel Sućurcu, u ulici Sela, gdje će se također izvoditi radovi na niskonaponskoj mreži.

Bez električne energije bit će i svi potrošači u Žrnovnici, i to zbog radova na trafostanici. Prekid opskrbe očekuje se od 9 do 13 sati. U istom razdoblju bez struje će biti i svi potrošači Korešnice, također zbog radova na trafostanici.

Izvođači napominju kako je riječ o planiranim radovima, a građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze najavljenim prekidima opskrbe električnom energijom.