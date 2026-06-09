Vatreni stigli u Washington, ispred hotela ih dočekali navijači

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Washington, gdje će nastaviti pripreme za prvi dio Svjetskog prvenstva. Baza Vatrenih bit će hotel Aka u Aleksandriji, gradu u saveznoj državi Virginiji, nedaleko od američke prijestolnice.

Ispred hotela reprezentaciju su dočekali navijači, među kojima je bilo i Hrvata koji žive u SAD-u. Okupilo se pedesetak ljudi, a atmosfera je brzo postala navijačka — čulo se skandiranje kapetanu Luki Modriću.

Posebnu pozornost privukli su navijači koji su došli upravo zbog Modrića. Među njima su bili i obožavatelji hrvatskog kapetana iz Ekvadora i Kine, s njegovim dresovima i željom da ga vide izbliza, piše 24sata.

Među okupljenima su bili i otac i sin iz Arlingtona. Dječak Lukan, kojem je rođendan, poželio je dobiti potpis i fotografiju s Modrićem, a s ocem već ima ulaznice za utakmicu Hrvatske protiv Gane.

Dolazak Vatrenih u SAD izazvao je veliko zanimanje navijača, a hrvatska reprezentacija tako je već na početku boravka u Washingtonu osjetila snažnu podršku s tribina i izvan stadiona.