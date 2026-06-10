U Vranjicu padaju svi rekordi: Na Rat vratara stiže čak 236 natjecatelja iz Hrvatske i BiH

Kao i uvijek, bit će to prvoklasni vikend, ove subote i nedjelje na terenu u Vranjicu održat će se 13. izdanje Rata Vratara, specifičnog natjecanja u koje se vratari natječu igri "jedan na jedan" u kojoj mogu pokazati sve ono što su naučili. Od početne ideje prošlo je deset godina, a ovo izdanje Rata Vratara oborit će sve rekorde. Natječe se 236 vratara, od čega 11 djevojaka, raspoređenih u 10 kategorije (id vratara rođenih 2009. do rođenih 2019. godine), a dolaze iz čak 42 kluba raspoređenih na 28 gradova i općina i 2 države (Hrvatska i Bosna i Hercegovina).

- Ove, jubilarne desete, godine obaramo sve rekorde, i po broju natjecatelja, ali i po broju pojedinačnih dvoboja. Veselim se početku ovogodišnjeg turnira i nadam se da ćemo nadmašiti sva očekivanja. Rat Vratara je jedinstven turnir, zasigurno najveći takav u Europi, a možda i šire. Entuzijazam našeg organizacijskog tima je jako visok i već imamo velike planove za godine koje slijede - rekao je Milenko Bikić, osnivač Rata Vratara i glavni organizator.