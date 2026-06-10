Ivošević alarmira DORH: "Spriječite ovo prije nego bude kasno"

Zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević oštro je reagirao na najave vezane uz upravljanje parkiralištem na Gripama, optuživši vodstvo Javne ustanove Športski objekti Split za moguće kršenje odluka Gradskog vijeća.

U objavi na društvenim mrežama Ivošević je podsjetio kako je gradska uprava tijekom svog mandata utvrdila da je 2021. godine, za vrijeme bivše gradske vlasti predvođene gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom, JU Športski objekti Split produžila ugovor za upravljanje parkiralištem na Gripama bez provođenja javnog natječaja i, kako tvrdi, suprotno odluci Gradskog vijeća.

Prema njegovim navodima, ugovor koji je tada sklopljen istječe ove godine, a tvrtka koja upravlja parkiralištem navodno nema potrebno odobrenje Grada Splita za obavljanje komunalne djelatnosti.

Ivošević upozorava da bi eventualno sklapanje novog ugovora bez poštivanja propisanih procedura moglo predstavljati zlouporabu položaja i ovlasti te je pozvao nadležne institucije da reagiraju.

– Ukoliko dođe do nezakonitog sklapanja novog ugovora iza leđa javnosti, radit će se o klasičnom primjeru kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti radi pribavljanja značajne imovinske koristi – poručio je Ivošević.

Pozvao je i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da, kako navodi, pravodobno reagira te spriječi eventualne nezakonitosti.

Ujedno je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu, od kojeg očekuje jasan stav o tome hoće li se poštovati odluka Gradskog vijeća vezana uz upravljanje parkiralištem na Gripama.

– Građani imaju pravo znati hoće li se poštovati odluke Gradskog vijeća ili će se tolerirati njihovo zaobilaženje – poručio je Ivošević.

Na kraju je ustvrdio kako Grad Split zbog postojećeg modela upravljanja parkiralištem ostaje bez značajnih prihoda koji bi, prema njegovu mišljenju, trebali završavati u gradskom proračunu ili gradskim tvrtkama i ustanovama.