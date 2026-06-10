Marijana Puljak: "Ivica je iz vlastitog džepa platio 15.000 eura zbog tuđih pogrešaka"

Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar, Marijana Puljak, pružila je javnu podršku gradonačelniku Oroslavja Viktor Šimunić nakon policijskih i istražnih radnji koje su posljednjih dana provedene u tom gradu.

U objavi na društvenim mrežama Puljak je ustvrdila kako slučaj podsjeća na iskustva koja su ona i njezina obitelj, kako navodi, već proživjeli tijekom obnašanja vlasti u Splitu.

"Kada vas ne mogu pobijediti ni slomiti, šalju institucije", poručila je Puljak, optužujući HDZ da koristi državne institucije za politički pritisak na protivnike.

Podsjetila je pritom na slučaj vezan uz radove u Vili Dalmacija, tvrdeći da je njezin suprug i tadašnji gradonačelnik Splita Ivica Puljak morao platiti oko 15 tisuća eura kazne zbog bespravnih radova koje je, prema njezinim riječima, započela prethodna gradska vlast. Smatra da je Državni inspektorat tada bio iskorišten kao sredstvo političkog pritiska.

Posebno je prozvala bivšeg glavnog državnog inspektora Andrija Mikulić, navodeći kako je riječ o osobi koja je kasnije i sama bila pod sumnjama za korupciju.

Komentirajući aktualna događanja u Oroslavju, Puljak je ocijenila da pretresi i istražne radnje predstavljaju "demonstraciju sile" te pokušaj financijskog i psihičkog pritiska na političke protivnike.

Na kraju je Šimuniću poručila da ustraje, istaknuvši kako je ovakvi slučajevi dodatno motiviraju u političkoj borbi protiv, kako je navela, zlouporabe institucija te za izgradnju države u kojoj će pravila jednako vrijediti za sve građane.