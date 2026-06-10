Izvješća ravnateljica muzeja i kulturnih ustanova jednoglasno prihvaćena, iako su padale riječi poput diletantizam, nestručnost..

Izvješća ravnatelja splitskih muzeja i kulturnih institucija prihvaćena su redom jednoglasno, bez posebne rasprave, a Vanessa Kleva, šefica ustanove u kulturi Hrvatski dom, pobrala je i dodatne pohvale.

Zanimljiva je bila samo kratka alteracija vijećnika Dalibora Lovrića (HGS) i ravnateljici Muzeja grada Splita Vesni Bulić Baketić - dio njenog posla, onog vezano za kolekciju Grenc, vijećnik Lovrić je okarakterizirao kao nedostojan, kao 'kolega kustos', dodajući diletantizam, površnost, nestručnost u seriju epiteta. Nije se dala nešto posebno iznervirati ravnateljica, no posebno je zanimljivo kako je i njeno izvješće usvojeno jednoglasno. Dakle, prihvatio ga je i vijećnik Lovrić?!

Tako se stiglo i do 29. točke Dnevnog reda, Izvješće o radu Splitskog saveza športova za 2025. A kod te točke najviše je zanimalo vijećnike postoji li sustav praćenja financiranja prema splitskim sportovima i klubovima. Da ne bi DORH došao i u SSŠ...

-Možete mirno spavati. Mi vrlo, vrlo transparentno poslujemo, sve je na našim web stranicama, sve sjednice i svi iznosi financiranja... - rezolutan je bio glavni tajnik SSŠ Vlatko Škiljo.