Za koga je udana Josipi Pleslić ex Rimac?

Josipa Pleslić ovih je dana ponovno u središtu pozornosti zbog početka suđenja u aferi Sport i glazba, interes javnosti ponovno se usmjerio i prema njezinu privatnom životu, odnosno suprugu Josipu Plesliću.

Za razliku od bivše kninske gradonačelnice i nekadašnje državne tajnice, Josip Pleslić godinama se uspješno drži podalje od reflektora. Ipak, njegovo ime povremeno se pojavljivalo u medijima, ponajviše zbog veze s Josipom Pleslić, nekad poznatom kao Josipa Rimac.

Pleslić je Dalmatinac rodom s Murtera, a već godinama živi na zagrebačkoj adresi. Mediji su ga ranije opisivali kao poduzetnika i oca blizanaca, dok je dio njegove poslovne karijere vezan uz medijski sektor. Naime, svojedobno je obnašao dužnost direktora Narodnog radija, nakon čega se okušao i u energetskom sektoru te privatnom poduzetništvu.

Široj javnosti postao je poznatiji nakon što se 2023. godine vjenčao s Josipom Pleslić, koja je nakon sklapanja braka uzela njegovo prezime. Bio je to njezin drugi brak, nakon razvoda od Danijela Rimca s kojim ima kćer.

Danas se o Josipu Plesliću u javnosti zna relativno malo. Za razliku od supruge, nikada nije gradio javnu ili političku karijeru, a rijetka zajednička pojavljivanja para uglavnom su vezana uz privatna događanja i društvena okupljanja, piše Showbuzz.