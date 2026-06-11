Sutra se slavi kraj škole, ali splitska policija ne popušta: Evo što će se nadzirati

Splitska policija uputila je apel učenicima i roditeljima uoči sutrašnjeg, posljednjeg dana školske godine, kada se očekuju okupljanja i proslave u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Policija upozorava učenike da se suzdrže od konzumiranja alkohola, buke, galame, vandalizma te korištenja pirotehnike, kao i svih drugih rizičnih i protupravnih ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost i narušiti javni red.

Roditeljima se također upućuje apel da djeci jasno skrenu pozornost na važnost odgovornog i razumnog ponašanja tijekom obilježavanja završetka nastave.

Tijekom dana policijski službenici će pojačano nadzirati mjesta okupljanja učenika u gradovima diljem županije, posebno u zonama škola, javnim površinama i popularnim okupljalištima mladih.

Pojačani nadzor odnosit će se i na ugostiteljske objekte i trgovine, uz strogu kontrolu prodaje alkohola i duhanskih proizvoda maloljetnicima, na što policija posebno upozorava ugostitelje i trgovce.

Iz policije poručuju kako je cilj mjera osigurati da završetak školske godine prođe sigurno, bez incidenata, oštećenja imovine i neželjenih posljedica.