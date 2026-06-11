Svilaja miriše na peku! 15 ekipa u borbi za titulu najboljih na prvoj Pekijadi

Plato ispred Planinarskog doma "Orlove stine" na Svilaji ove će subote, na blagdan svetog Ante, postati mjesto radnje prve "Pekijade" koju organizira Muzej Cetinske krajine - Sinj i Planinarsko društvo Svilaja. Interes za sudjelovanje nadmašio je očekivanja organizatora pa je svih 15 natjecateljskih mjesta popunjeno u vrlo kratkom roku. Natjecatelji će se okušati u pripremi peke koristeći tradicionalne glinene posude.

Najuspješnija ekipa prema ocjeni stručnog žirija osvojit će tradicionalnu peku i podpeku, drugoplasiranima će pripasti bakra, dok će trećeplasirana ekipa kući ponijeti glinenu posudu za kuhanje. O najboljima će odlučivati četveročlani žiri u sastavu: predsjednik ŠKMER-a Željko Neven Bremec, poznavatelj dalmatinske gastronomije Edo Crljen, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine Daria Domazet te predsjednik Planinarskog društva Svilaja Zoran Veić.

Prijava natjecatelja predviđena je u 9 sati, nakon čega će majstor lončar Ivan Knezović održati praktične upute o pečenju u glinenoj peki, a do 10:30 sati pripremat će se i potrebne namirnice za natjecanje. Samo natjecanje starta od 10:30 sati, sve do 12:30 sati, kada slijedi ocjenjivanje i proglašenje pobjednika.

Uz natjecateljski dio, organizatori su pripremili i bogat popratni program. Posjetitelji će moći sudjelovati u radionici izrade glinenih posuda na ručnom lončarskom kolu koju vodi Ivan Knezović dok će Udruga BIOM održati predavanje o transhumantnom stočarenju, jednom od najstarijih oblika stočarske tradicije na ovim prostorima. Za najmlađe su pripremljene dječje igre i kreativne radionice koje će voditi Marina Vučković, a odrasli će se moći okušati u tradicionalnim igrama i tomboli.

Poseban dio programa posvećen je gastronomiji. Članovi ŠKMER Akademije predvođeni chefom Željkom Nevenom Bremcom pripremat će i dijeliti sinjske arambaše, nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Posjetitelji će moći kušati i sinjske uštipke koje priprema Edo Crljen, dok će Gastro sekcija Planinarskog društva Svilaja kuhati grah koji će biti dostupan uz simboličnu naknadu.

Organizatori pozivaju sve građane, obitelji, planinare, izletnike i ljubitelje domaće kuhinje da subotu provedu na Svilaji te uživaju u jedinstvenom spoju tradicije, gastronomije i prirodne baštine Dalmatinske zagore na prvoj "Pekijadi".