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Svilaja miriše na peku! 15 ekipa u borbi za titulu najboljih na prvoj Pekijadi

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Plato ispred Planinarskog doma "Orlove stine" na Svilaji ove će subote, na blagdan svetog Ante, postati mjesto radnje prve "Pekijade" koju organizira Muzej Cetinske krajine - Sinj i Planinarsko društvo Svilaja. Interes za sudjelovanje nadmašio je očekivanja organizatora pa je svih 15 natjecateljskih mjesta popunjeno u vrlo kratkom roku. Natjecatelji će se okušati u pripremi peke koristeći tradicionalne glinene posude.

Najuspješnija ekipa prema ocjeni stručnog žirija osvojit će tradicionalnu peku i podpeku, drugoplasiranima će pripasti bakra, dok će trećeplasirana ekipa kući ponijeti glinenu posudu za kuhanje. O najboljima će odlučivati četveročlani žiri u sastavu: predsjednik ŠKMER-a Željko Neven Bremec, poznavatelj dalmatinske gastronomije Edo Crljen, ravnateljica Muzeja Cetinske krajine Daria Domazet te predsjednik Planinarskog društva Svilaja Zoran Veić.

Prijava natjecatelja predviđena je u 9 sati, nakon čega će majstor lončar Ivan Knezović održati praktične upute o pečenju u glinenoj peki, a do 10:30 sati pripremat će se i potrebne namirnice za natjecanje. Samo natjecanje starta od 10:30 sati, sve do 12:30 sati, kada slijedi ocjenjivanje i proglašenje pobjednika.

Uz natjecateljski dio, organizatori su pripremili i bogat popratni program. Posjetitelji će moći sudjelovati u radionici izrade glinenih posuda na ručnom lončarskom kolu koju vodi Ivan Knezović dok će Udruga BIOM održati predavanje o transhumantnom stočarenju, jednom od najstarijih oblika stočarske tradicije na ovim prostorima. Za najmlađe su pripremljene dječje igre i kreativne radionice koje će voditi Marina Vučković, a odrasli će se moći okušati u tradicionalnim igrama i tomboli.

Poseban dio programa posvećen je gastronomiji. Članovi ŠKMER Akademije predvođeni chefom Željkom Nevenom Bremcom pripremat će i dijeliti sinjske arambaše, nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Posjetitelji će moći kušati i sinjske uštipke koje priprema Edo Crljen, dok će Gastro sekcija Planinarskog društva Svilaja kuhati grah koji će biti dostupan uz simboličnu naknadu.

Organizatori pozivaju sve građane, obitelji, planinare, izletnike i ljubitelje domaće kuhinje da subotu provedu na Svilaji te uživaju u jedinstvenom spoju tradicije, gastronomije i prirodne baštine Dalmatinske zagore na prvoj "Pekijadi".

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