Prava drama na Hvaru: Gumenjakom udario u katamaran. Krenuo nožem rezati konope bova, policija uhitila muškarca

Policijski službenici Policijske postaje Hvar proveli su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom i utvrdili postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je jučer, 10. lipnja 2026. godine oko 10.30 sati u uvali Veli Dolac kod Starog Grada, 53-godišnjak svojim plovilom doplovio do više privezanih plovila, nakon čega je uporabom noža prerezao više konopa bova za koje su bila vezana plovila. Nakon toga je gumenjakom udario u pomoćni čamac katamarana u kojem se nalazio 34-godišnji skiper, plovilom nastavio vožnju preko bočnog dijela čamca i udario oštećenog. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Muškarac je jučer uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a danas će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.