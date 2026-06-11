Opasna bolest potvrđena u Hrvatskoj

Bolest je utvrđena u okviru redovnog Programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Na objektu su se nalazile ukupno tri svinje. Dvije su uginule, pri čemu je jedna od njih uzorkovana i potvrđena pozitivna na afričku svinjsku kugu, dok je treća, preostala svinja usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim mjerama.

Odmah po zaprimljenom pozitivnom laboratorijskom izvješću proveden je inspekcijski nadzor te su provedene sve mjere kontrole i suzbijanja bolesti.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva po prikupljanju svih potrebnih informacija odredit će zone ograničenja, zonu zaštite i zonu nadziranja, u kojima će se primjenjivati posebne mjere vezane za ograničenja premještanja živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te druge propisane mjere, javlja Dnevnik.hr.