Bravo, Nora! Poslušajte što je napravila s 'Gangom i rerom': Zipssssy još jednom ostavila bez teksta

U srijedu navečer Večernji show s Giulianom na Radio Dalmaciji ugostio je Noru Ćurković Zipssssy i bend Elite, a ono što se dogodilo u studiju teško je opisati riječima – ali se lako sluša.

Splitska glazbenica, poznata po viralnim skečevima o dalmatinskoj svakodnevici na TikToku i Instagramu, a ove godine i po nastupima u showu Tvoje lice zvuči poznato, prihvatila je izazov koji je malo tko očekivao. Popularnu „Gangu i reru“ otpjevala je na melodiju pjesme „Alles Gut“ i tako poznatom hitu dala potpuno novo ruho.

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Uz akustični nastup benda Elite uživo u studiju, Nora je s Giulianom razgovarala o odrastanju u Bolu na Braču, prvim viralnim videima, alter egu Vedrani, obitelji i glazbenom putu.

Jedna od tema bila je upravo Vedrana, lik koji je osvojio društvene mreže i postao zaštitni znak njezinih skečeva.

"Vedrana je moj alter ego bez filtera i kočnica. Često što ja osjećam i mislim, samo to ne trebam cenzurirati, nego samo ispalim. Ne sve situacije, s nekima se ne slažem, ali ima mene u njoj."

Otkrila je i kako je njezina majka Ana i dalje prvi recenzent svih videa prije nego što ih objavi na društvenim mrežama.

"Videa za društvene mreže bi prvo poslala njoj da pogleda, pa onda objavila. Volila bi da sam završila fakultet, ruku na srce, ali drago joj je što snimam."

Posebno iskrena bila je kada je govorila o odlukama koje su obilježile njezin profesionalni put.

"S 18 godina nisam ni znala ni mislila da se mogu baviti pjevanjem. Mislila sam da sam izgubljeni slučaj koji će se cijeli život baviti onim što ne voli. Upisala sam ekonomiju jer ću tu najlakše upast. Došla sam do pete godine, ostala su mi četiri ispita, ali zasad mi nije žao što nisam diplomirala. Nikad nije kasno."

Nora je tijekom razgovora poslala i poruku mladima koji ovih dana polažu državnu maturu.

"Nikad se nemojte predati, ganjajte ono što volite, ali morate znati da ništa ne dolazi na gotovo. Morate zagrijati stolicu, naučiti i završiti školu da biste kasnije mogli razmisliti što zapravo želite raditi."

U bendu Elite uz Noru svira i njezin suprug Ante, koji je otkrio da je prvi put za Noru saznao preko Instagrama.

"Sidija sam s prikom na pivi i pita ga: 'Daj da vidim što ti gledaš na Instagramu.' Kliknija sam njen profil i reka: 'Asti, šta je lipa i još lipo piva.' I to je bilo to", ispričao je kroz smijeh.

Ante je Noru pratio i tijekom snimanja showa Tvoje lice zvuči poznato u Zagrebu, prelazeći stotine kilometara gotovo svaki tjedan. Na pitanje je li mu bilo teško, odgovorio je bez razmišljanja:

"To je ljubav, nema logistike. Čak sam ja i plaća gorivo", našalio se.

Uz puno smijeha, glazbe i iskrenih razgovora, gostovanje Nore Ćurković Zipssssy još je jednom pokazalo zašto su upravo ovakvi trenuci zaštitni znak Večernjeg showa s Giulianom. A nakon što je „Ganga i rera“ dobila potpuno novo ruho, jedno je sigurno – slušatelji će ovu izvedbu još dugo pamtiti.