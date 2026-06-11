5. MEETeatING Mediterranean od 19. do 21. lipnja u Bolu: Grčka kao zemlja gost, Bol kao mediteranska gastronomska adresa

Bol će od 19. do 21. lipnja 2026. ponovno postati jedna od važnih gastronomskih i kulturnih adresa Mediterana. Peto izdanje manifestacije MEETeatING Mediterranean, koja svake godine početkom ljeta u Bolu na Braču povezuje mediteransku kulturu, baštinu, okuse i način života, ove godine u središte programa stavlja Grčku, odnosno grčki grad Koroni kao grad gost.

Nakon Portugala, Kraljevine Maroka, Kraljevine Španjolske i Italije, ovogodišnje izdanje nastavlja graditi mostove između Jadrana i Mediterana, ističući Bol i otok Brač kao ponosnu, amblematsku zajednicu Mediteranske prehrane upisane na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine.

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Program počinje u petak, 19. lipnja, u 21 sat u Vinskom podrumu Stina svečanim otvorenjem i izložbom „15 godina Trudne teće“, posvećenom popularnoj bolskoj marendi. Svi plakati predstavljeni na izložbi autorski su rad dizajnerice Tene Letice Tkalčević, a autor svih izloženih fotografija je fotograf Mario Kučera. Posjetitelje očekuje i degustacija hrane, uz bračke specijalitete i slastice koje pripremaju partneri programa Muzej uja iz Škripa i Caffe Buzha iz Bola, dok će večer glazbeno zaokružiti koncert Davora Petrocija.

Subota, 20. lipnja, započinje u 10 sati ispred Caffe Marinera uz bolsku marendu „Trudna teća“, broćki lot, tombolu i pršut. Središnji večernji program održava se od 21 sat u Vinskom podrumu Stina pod nazivom CROGREECE fusion night, uz degustaciju grčkih i Stina vina, finger food, ponudu restorana VendetTa, OPG-a Marčić Tonči i „Zagonetni tanjur“. Glazbeni dio večeri donose Lela Kaplowitz i Nino Nimac.

Završni dan, nedjelja 21. lipnja, od 21 sat u centru Bola, na Loži, donosi Cooking show uz sudjelovanje Ribarske kućice Bol i Restorana Boket Bol, koncert Lele Kaplowitz, Nina Nimca i Davora Petrocija, kao i broćki lot, tombolu i pršut.

„Vjerujući u autentičnu gastronomsku vrijednost dalmatinske kuhinje, slavimo 15 godina popularne ‘Trudne teće’, bolske marende. MEETeatING Mediterranean inovativna je točka i važna adresa koja spaja baštinu, kulturu prehrane i komunikaciju“, izjavila je Maja Duka, autorica projekta.

Kroz grčke okuse, vina, glazbu, tombolu, teće iz bolskih konoba i restorana te susrete domaćina i gostiju, ovogodišnji MEETeatING Mediterranean slavi mediteranski način života, slobodno vrijeme i gušte koje ono nosi. Jer Dalmacija, kao i cijeli Mediteran, ostaje — zavodljiva.

Udruga IMENA i MEETeatING Mediterranean

MEETeatING Mediterranean je međunarodni kulturno gastronomski susret. U dijalogu baštine, gastronomije i razmjene iskustava, Bol kao domaćin poziva zemlje predstavnice Mediteranske prehrane s UNESCO-ove liste, kako bismo slavili zajedničke kulturne poveznice i autentičnosti. Susreti su to puni okusa, glazbe, širokih osmjeha i ponosa na zajedničku baštinu Mediterana.

Udruga djeluje na području Dalmacije, osmišljava i provodi inovativne edukativne programe za djecu i mlade te promiče vrijednosti mediteranske prehrane, održivosti i lokalne kulture.