Šuta objavio video na kojem je Dorčić. Evo što se napravilo u prvih 12 mjeseci mandata

Split je grad kulture i zaslužuje prostore dostojne svojih umjetnika i publike, poručio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, osvrnuvši se na aktivnosti u kulturi pokrenute tijekom prvih 12 mjeseci mandata.

Gradonačelnik Splita objavio je video u kojem njegova zamjenica Matea Dorčić govori što se sve napravilo u godinu dana mandata u Splitu.

Kako je Šuta istaknuo, među najvažnijim projektima su povijesno ulaganje u Dioklecijanove podrume, sanacija Etnografskog muzeja, obnova Gradskog kazališta mladih te uspostava zajedničkog depoa za ustanove u kulturi.

Riječ je, naglasio je Šuta, o ulaganjima koja imaju za cilj unaprijediti kulturnu infrastrukturu grada, osigurati bolje uvjete za rad kulturnih ustanova i umjetnika, ali i kvalitetnije prostore za publiku.

Dioklecijanovi podrumi, kao jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita i iznimno važan dio kulturne baštine, nalaze se među projektima kojima gradska uprava daje poseban značaj. Uz njih, aktivnosti obuhvaćaju i obnovu te sanaciju prostora koji svakodnevno služe kulturnom životu grada.

Šuta je poručio kako Split, kao grad bogate povijesti i snažnog kulturnog identiteta, mora sustavno ulagati u ustanove i prostore koji čuvaju njegovu baštinu, ali i stvaraju uvjete za razvoj suvremene kulturne scene.