„U ritmu zdravlja” na Splitskoj rivi: studenti medicine i liječnici pozivaju građane na besplatne preventivne preglede

PrevMed, studentska sekcija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u suradnji s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split te Zavodom za nefrologiju, dijalizu i arterijsku hipertenziju KBC-a Split, organizira javnozdravstvenu akciju „U ritmu zdravlja”, koja će se održati u subotu, 13. lipnja 2026. godine od 9 do 12 sati na Splitskoj rivi.

Cilj akcije je građanima približiti važnost prevencije i redovitih zdravstvenih kontrola te potaknuti usvajanje zdravijih životnih navika. Tijekom akcije svi zainteresirani moći će besplatno izmjeriti krvni tlak i razinu glukoze u krvi, obaviti antropometrijska mjerenja (visina, tjelesna masa i indeks tjelesne mase) te dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja i smanjenju čimbenika rizika za razvoj kroničnih bolesti.

Poseban naglasak stavljen je na rano prepoznavanje čimbenika rizika za kardiovaskularne i bubrežne bolesti, koje predstavljaju značajan javnozdravstveni izazov, ali se pravodobnom prevencijom i promjenama životnog stila mogu uspješno spriječiti ili odgoditi.

“Akcija „U ritmu zdravlja” nastavak je javnozdravstvenih aktivnosti koje PrevMed provodi od svog osnutka.” Članovi sekcije već su ove godine organizirali javnozdravstvenu akciju povodom Svjetskog dana arterijske hipertenzije na Žnjanu, tijekom koje su građanima mjerili krvni tlak i glukozu u krvi te promovirali važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. Oba projekta osmišljena su i organizirana kroz rad PrevMed sekcije, s ciljem povezivanja studenata medicine, zdravstvenih djelatnika i lokalne zajednice.

PrevMed je studentska sekcija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu usmjerena na promicanje javnog zdravstva, prevencije bolesti i zdravstvene edukacije. Kroz suradnju sa zdravstvenim ustanovama i stručnjacima, studenti aktivno sudjeluju u organizaciji javnozdravstvenih projekata kojima nastoje približiti medicinu građanima i potaknuti odgovorniji odnos prema vlastitom zdravlju.

Organizatori pozivaju sve građane da im se pridruže na Splitskoj rivi i iskoriste priliku za besplatnu provjeru osnovnih zdravstvenih parametara te stručne savjete o očuvanju zdravlja.

Brini o sebi danas – živi zdravije sutra!