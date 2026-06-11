Počinje SP, a Hrvatska u fokusu! BBC: Reprezentacija prepuna "Petar Pan" igrača, koji kao da prkose vremenu

Utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike večeras od 21 sat počinje Svjetsko prvenstvo, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na njemu nastupaju i "Vatreni", koji su u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom

Uoči početka Mundijala, BBC je "secirao" momčad izbornika Zlatka Dalića. Navode da je Hrvatska prepuna svojih "Petar Pan" igrača koji kao da prkose vremenu, i ovoga ljeta ima dovoljno talenta i želje da napravi probleme protivnicima, prenosi N1.

Nakon uzastopnog osvajanja drugog i trećeg mjesta na svjetskim prvenstvima u Rusiji i Kataru, hrvatski uspjeh više se ne smatra iznenađenjem – za razliku od mogućeg prelaska na igru s trojicom stopera na ovom turniru, piše BBC.

Dalić je tijekom godina povremeno eksperimentirao s obranom od tri igrača, ali je nakon kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka u studenom prošle godine, kada je tu formaciju napustio već na poluvremenu, rekao da je više nikada neće koristiti.

U međuvremenu je promijenio mišljenje, dijelom zato što je nekoliko ključnih igrača u klubovima naviknuto igrati u sustavu 3-4-2-1. "Koristit ćemo ga, posebno protiv jačih protivnika", najavio je Dalić.

Koje su snage Hrvatske?

Osim tehničke kvalitete, hrvatski igrači piše BBC, imaju zajedničku čvrstinu i mentalitet izgrađen odrastanjem u zemlji oblikovanoj ratnim iskustvom.

Momčad krasi i veliko turnirsko iskustvo. Čak šestorica igrača iz sastava za Svjetsko prvenstvo 2018. još uvijek su dio reprezentacije.

Koje su slabosti?

Nedostatak vrhunskih brzih i izravnih napadača već dugo frustrira Dalića. Igra u sustavu 3-4-2-1 vjerojatno bi značila da bi se utjecajni krilni igrač Ivan Perišić morao prilagoditi ulozi bočnog igrača.

S obzirom na to da je pet od šest standardnih veznjaka i napadača u reprezentaciji starije od 32 godine, a neki ključni igrači vraćaju se nakon dugotrajnih ozljeda, zgusnut raspored utakmica i velike vrućine mogli bi predstavljati problem.

Na koje igrače treba obratiti pozornost?

"Kapetan. Majstor s loptom. Legenda. Luka Modrić, i u 40. godini, i dalje postavlja standarde i dirigira igrom kluba i reprezentacije. Čovjek s maskom – koju bi trebao nositi kako bi zaštitio slomljenu jagodičnu kost – osvojio je Zlatnu loptu 2018. godine i smatra se najboljim hrvatskim nogometašem svih vremena", navodi BBC.

Najbolji igrač pod ugovorom s Tottenhamom u sezoni 2025./26. bio je 19-godišnji stoper Luka Vušković, koji je dodatno izgradio reputaciju tijekom posudbe u HSV-u. Kandidat za nagradu najboljeg igrača Bundeslige natjerao je Zlatka Dalića da ponovno razmisli o formaciji.

Nakon godina predvođenja hrvatskog napada, Andrej Kramarić sada briljira u ulozi koja mu više odgovara – dublje u terenu. Njegov učinak od 140 pogodaka u njemačkoj Bundesligi u posljednjem desetljeću drugi je najbolji rezultat, odmah iza Roberta Lewandowskog.

Predstavili i izbornika Dallića

Zlatko Dalić (59) donio je reprezentaciji neusporediv uspjeh tijekom gotovo devet godina na klupi, vodeći Hrvatsku na pet uzastopnih velikih natjecanja te do drugog i trećeg mjesta na svjetskim prvenstvima.

"Emocija i ljubav koju osjećam prema ovoj reprezentaciji nemaju cijenu", rekao je Dalić.

Kako se Hrvatska kvalificirala?

Bez većih problema. Hrvatska je odmah pokazala snagu pobjedama 7:0 protiv Gibraltara i 5:1 protiv Češke, a bodove su jedino izgubili u remiju u Pragu.

Zanimljivost za impresioniranje prijatelja

Hrvatska je stigla do polufinala Svjetskog prvenstva 2022. iako je tijekom cijelog turnira vodila samo 46 minuta.

Mentalitet "nikad ne odustaj"

Kako je reprezentacija male, mlade države od samo 3,9 milijuna stanovnika postala možda najveći "premašivač očekivanja" u povijesti nogometa? U 30 godina od svog prvog velikog natjecanja Hrvatska je proizvela dvije zlatne generacije. Prva, predvođena legendarnim napadačem Davorom Šukerom, na debiju je stigla do četvrtfinala Eura 1996., a dvije godine kasnije osvojila je broncu na Svjetskom prvenstvu 1998.

Druga, sadašnja generacija, otišla je korak dalje i igrala finale Svjetskog prvenstva 2018. Četiri godine poslije osvojila je treće mjesto, a 2023. bila je finalist Lige nacija, dok se veteranska jezgra momčadi i dalje odbija predati protoku vremena.

"Hrvatska nedvojbeno proizvodi talentirane nogometaše, razvijane u akademijama gdje ih se često traži da igraju u veznom redu – bez obzira na njihovu prirodnu poziciju – kako bi unaprijedili kompletnu igru. No, ono što ovu momčad čini posebnom nisu samo nogometne kvalitete, već i neopipljivi elementi – mentalitet „nikad ne odustaj“, nacionalni ponos i zajedništvo.

Te su osobine dijelom oblikovane odrastanjem u novoj, neovisnoj državi opterećenoj ratom nakon raspada Jugoslavije. To je natjeralo kapetana Luku Modrića da napusti svoj dom i dio djetinjstva provede kao izbjeglica, što je u njemu i mnogim drugima izgradilo otpornost i urođenu želju za nadilaženjem prepreka", ističu Britanci.

Dalić je prije dvije godine izjavio da je reprezentacija postala pokret te da je simbol nacije.

Kako je Hrvatska prolazila na prethodnim svjetskim prvenstvima?

Hrvatska je na tri od svojih šest nastupa stigla najmanje do polufinala, ali je na preostala tri natjecanja ispala već u skupini.

Finalisti Svjetskog prvenstva 2018. završili su treći 2022., iako su na sedam utakmica ostvarili samo dvije pobjede te je do završnice stigao preko dva izvođenja jedanaesteraca.