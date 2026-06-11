Danas je veliki dan za Imotski: Pokrenut projekt koji će promijeniti uvjete za stotine učenika

U Imotskom je danas obilježen početak provedbe projekta „Energetska obnova OŠ Stjepan Radić na adresi fra Stjepana Vrljića 13, Imotski_NPOO.C6.1.R1-I1.04.0045“, kojim će se značajno unaprijediti uvjeti rada i boravka učenika i djelatnika ove odgojno-obrazovne ustanove.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.653.707,65 eura, od čega je 913.040,64 eura osigurano iz bespovratnih sredstava, dok će Splitsko-dalmatinska županija osigurati 740.667,01 eura vlastitih sredstava , a vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.337.500,00 eura.

Projektom će se provesti niz mjera energetske obnove, uključujući obnovu ovojnice zgrade kroz rekonstrukciju vanjskih zidova, ravnog i kosog krova te zamjenu vanjske stolarije. Predviđena je i ugradnja novih te poboljšanje postojećih tehničkih sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme potrošne tople vode, uključujući zamjenu cijevnog razvoda centralnog grijanja i radijatora. Uz to, zamijenit će se unutarnja rasvjeta energetski učinkovitijim sustavima te osigurati zdraviji i kvalitetniji unutarnji klimatski uvjeti.

Energetskom obnovom smanjit će se potrošnja energije, a učenicima, nastavnicima i ostalim djelatnicima škole omogućit će se kvalitetniji i ugodniji uvjeti za boravak i rad, uz zadovoljavanje propisanih higijensko-tehničkih standarda.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o desetom projektu u sklopu programa energetske obnove škola i izgradnje školskih sportskih dvorana na području Županije.

„Danas smo u Imotskom pokrenuli deseti, jubilarni projekt u sklopu programa energetske obnove škola te izgradnje novih školskih sportskih dvorana na području Splitsko-dalmatinske županije. Kada govorimo o projektima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, trenutačno imamo 22 dobivene suglasnosti, a uz njih provodimo i devet projekata energetske obnove, među kojima je i Osnovna škola Stjepana Radića u Imotskom.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1,65 milijuna eura, od čega je 913 tisuća eura osigurano iz bespovratnih sredstava, dok će Splitsko-dalmatinska županija iz vlastitih sredstava osigurati 740 tisuća eura. Posebno apeliram na izvođača da, s obzirom na činjenicu da se radovi odvijaju u školi koju svakodnevno pohađaju djeca, poštuje ugovorene rokove i kvalitetno obavi posao“, poručio je župan Boban.

Dodao je kako su pred Županijom i novi projekti na području Imotske krajine, među kojima su izgradnja školskih sportskih dvorana u Krivodolu i Cisti. Naglasio je i da je cilj Splitsko-dalmatinske županije da do kraja provedbenog razdoblja gotovo 90 posto učenika nastavu pohađa u jednoj smjeni.

Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat naglasio je važnost ovog ulaganja za lokalnu zajednicu.

„Danas je zasigurno veliki dan za imotsko školstvo. Zahvaljujem županu Blaženku Bobanu i Splitsko-dalmatinskoj županiji na ovoj vrijednoj inicijativi. Energetska obnova Osnovne škole Stjepana Radića donijet će kvalitetnije i ugodnije uvjete za učenike i djelatnike škole. Svaki projekt koji pridonosi boljoj kvaliteti obrazovanja i stvaranju boljih uvjeta za našu djecu predstavlja važan korak u pravom smjeru“, rekao je Kolovrat.

Istaknuo je i kako Grad Imotski, u suradnji sa Županijom, nastavlja pripremati nove projekte usmjerene na unapređenje obrazovne infrastrukture.

Ravnatelj Osnovne škole Stjepana Radića Marko Mendeš izrazio je zadovoljstvo početkom radova.

„Na ovom projektu radimo još od 2019. godine i zaista smo sretni što smo uspjeli ostvariti ovaj važan iskorak za našu školu i sve njezine korisnike. Energetska obnova značajno će pridonijeti kvaliteti rada i boravka u školi, a ostvarene uštede kroz smanjenje troškova energenata omogućit će dodatna ulaganja u naše učenike, nastavna sredstva i pružanje dodatne podrške učenicima s teškoćama“, istaknuo je ravnatelj.

Provedbom ovog projekta Osnovna škola Stjepana Radića dobit će suvremenije, energetski učinkovitije i kvalitetnije uvjete za izvođenje nastave, čime Splitsko-dalmatinska županija nastavlja ulagati u stvaranje boljih uvjeta obrazovanja i života u svim dijelovima županije.