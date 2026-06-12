U Sinju otkrivene drvene skulpture Gospe Sinjske, Alkara i Alkarskog momka

U Osnovnoj školi Marka Marulića u Sinju upriličen je svečani program otkrivanja drvenih skulptura "Gospa Sinjska", "Alkar" i "Alkarski momak". Riječ je o skulpturama koje je izradio umjetnik Krunoslav Posavec, koristeći motorne pile i ručne alate za obradu drva.

Skulpture su izrađene u stilu naivne, autohtone umjetnosti, a posebnost im daje činjenica da će ostati na svom izvornom mjestu – ondje gdje je cedar rastao punih 50 godina.

Motivi povezani s identitetom Sinja i Cetinske krajine

Ravnatelj škole Marko Križanac istaknuo je kako je izbor motiva usko povezan s identitetom Sinja i Cetinske krajine.

Gospa Sinjska, kao simbol vjere, zaštite i duhovne snage Sinjana, zauzima posebno mjesto u povijesti i srcima ovoga kraja. Upravo zato njezin lik predstavlja snažnu poveznicu škole, učenika i lokalne zajednice s tradicijom koja se prenosi naraštajima.

Skulpturu Gospe Sinjske otkrili su gvardijan fra Marinko Vukman i učenica Nora Križanac.

Alka kao simbol ponosa, hrabrosti i tradicije

Motivi "Alkar" i "Alkarski momak" odabrani su kao simboli Sinjske alke, viteške igre koja već stoljećima čuva uspomenu na slavnu prošlost, hrabrost, zajedništvo i ponos Sinja i Cetinske krajine.

"Alka nije samo kulturna i povijesna baština, nego i važan dio identiteta ovoga grada, zbog čega su ove skulpture vrijedan doprinos očuvanju tradicije i prenošenju hrvatskih vrijednosti na mlađe naraštaje", poručio je ravnatelj Križanac.

Skulpturu "Alkara" otkrili su alkar Tino Radanović i učenica Tea Kardoš, dok su skulpturu "Alkarskog momka" otkrili alkarski momak Ivan Milošević i učenica Klara Delić.

Program ispunjen pjesmom, plesom i recitacijama

Posebno mjesto uz novootkrivene skulpture zauzimaju i ranije izrađene skulpture "Marko Marulić – otac hrvatske književnosti" te "Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata".

Svečani program bio je ispunjen pjesmom školskog zbora, plesom Sinjskih mažoretkinja i recitacijama učenika osnovne škole. Programu su nazočili predstavnici svjetovnog, kulturnog i vjerskog života, građani te roditelji učenika.

Blagoslov skulptura i prigodne riječi uputio je gvardijan fra Marinko Vukman.