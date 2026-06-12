Sinjanin kreće na jednu od najtežih biciklističkih utrka u ovom dijelu Europe

Član Biciklističkog kluba Vlaji-Sinj, Ive Radić, u subotu, 13. lipnja, nastupit će na 8. izdanju međunarodne biciklističke utrke B-HARD, koja se održava u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o jednoj od najtežih, ali i najljepših biciklističkih avantura u ovom dijelu Europe. Natjecatelje očekuje zahtjevna ruta duga čak 1.220 kilometara, uz ukupnu visinsku razliku od približno 17.000 metara.

Start utrke zakazan je za subotu u 4:30 sati iz Banja Luke, a biciklisti će dionicu morati savladati unutar strogo zadanog vremenskog limita. Za utrku dugu 1.200 kilometara maksimalno dopušteno vrijeme iznosi 75 sati.

Radića tako očekuje iznimno težak sportski izazov koji zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, izdržljivost i mentalnu snagu.

Iz Biciklističkog kluba Vlaji-Sinj svom članu poručuju kratko i jasno: Ive, sretno!