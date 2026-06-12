Ove namirnice nikada nemojte čuvati zajedno

Jeste li ikada iz trgovine donijeli potpuno svježe voće i povrće, a nakon nekoliko dana primijetili da su krastavci omekšali, salata uvenula, brokula požutjela ili je krumpir počeo klijati? Često problem nije u kvaliteti namirnica, već u načinu na koji ih čuvamo kod kuće.

Mnogi voće i povrće jednostavno stave u istu ladicu hladnjaka ili u zajedničku zdjelu na kuhinjskom pultu. Iako se to čini praktičnim, takva navika može znatno skratiti svježinu pojedinih namirnica, piše N1.

Tihi krivac: etilen

Voće i povrće nakon berbe nisu „mrtvi“. I dalje dišu, gube vlagu, dozrijevaju i stare. Važnu ulogu u tome ima etilen – prirodni biljni hormon u obliku plina koji potiče dozrijevanje.

Neke namirnice oslobađaju velike količine etilena, dok su druge na njega vrlo osjetljive. Kada ih čuvamo zajedno, etilen može ubrzati procese starenja zbog kojih namirnice brže gube kvalitetu.

To ne znači da će hrana postati opasna za konzumaciju, ali može brže izgubiti čvrstoću, promijeniti okus, požutjeti ili se pokvariti prije nego što je stignemo iskoristiti.

Koje namirnice proizvode najviše etilena?

Među najveće proizvođače etilena ubrajaju se:

banane

jabuke

kruške

avokado

rajčice

Upravo se zbog toga često koriste za ubrzavanje dozrijevanja drugog voća.

Primjerice, ako imate tvrdi avokado, možete ga na dan ili dva staviti pokraj banane. No isti učinak može predstavljati problem ako se u blizini nalaze namirnice osjetljive na etilen.

Među njima su:

krastavci

mrkva

brokula

lisnato povrće poput salate, špinata, blitve i rikule

Kombinacije koje je bolje držati odvojeno

Rajčice i krastavci

Iako ih često koristimo zajedno u salati, nisu najbolji susjedi u kuhinji. Rajčice oslobađaju etilen, a krastavci su na njega vrlo osjetljivi. Zbog toga mogu brže omekšati, požutjeti i izgubiti svježinu.

Jabuke i mrkva

Jabuke mogu utjecati na okus mrkve, koja s vremenom može postati gorka ili dobiti neugodan okus. Zato je mrkvu bolje čuvati u zatvorenoj vrećici ili posudi, odvojeno od voća.

Jabuke i brokula

Brokula je jedna od namirnica najosjetljivijih na etilen. Ako se čuva pokraj jabuka, može brže požutjeti i izgubiti karakterističnu svježinu.

Kruške i lisnato povrće

Tijekom dozrijevanja kruške oslobađaju mnogo etilena. Salata, špinat i drugo lisnato povrće zbog toga mogu brže uvenuti, požutjeti ili dobiti smeđe rubove.

Luk i krumpir

U ovom slučaju problem nije etilen, nego vlaga i plinovi koje ove namirnice oslobađaju tijekom skladištenja. Ako ih držite zajedno, krumpir će brže proklijati i prije se pokvariti.

Kako pravilno organizirati hladnjak?

Dobra vijest je da nije potrebno potpuno reorganizirati kuhinju. Dovoljno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila.

Ako hladnjak ima dvije ladice, jednu namijenite voću, a drugu povrću. Jabuke, banane, kruške, avokado i rajčice držite odvojeno od krastavaca, mrkve, brokule i lisnatog povrća.

Banane je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi. Kada postanu vrlo zrele, možete ih narezati i zamrznuti za smoothieje ili pečenje kolača. Avokado ostavite izvan hladnjaka dok ne dozrije, a zatim ga premjestite u hladnjak. Rajčice držite odvojeno od krastavaca, a luk i krumpir na tamnom, suhom i prozračnom mjestu, ali nikada u istoj košari.

Manje otpada, više svježine

Pravilno skladištenje voća i povrća ne zahtijeva mnogo truda, a može značajno produljiti njihovu trajnost. Uz nekoliko jednostavnih promjena smanjit ćete količinu bačene hrane, uštedjeti novac i dulje uživati u svježim namirnicama.

Ponekad problem nije u tome što kupimo, nego u tome što nakon dolaska kući stavimo zajedno.