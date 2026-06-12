Preminuo Dražan Maleš Brko, pripadnik 4. gardijske brigade

Veterani 4. gardijske brigade objavili su tužnu vijest o smrti svog pripadnika Dražana Maleša, poznatog pod nadimkom Brko. Posljednji ispraćaj Dražana Maleša održat će se u subotu, 13. lipnja 2026. godine, u 17 sati na mjesnom groblju Gljev, kod crkve sv. Jeronima.

"Obitelji iskrena sućut. Počivao u miru Božjem", poručili su veterani 4. gardijske brigade.

Od Brke se oprostili i iz Gradskog kotara Split 3

Od Dražana Maleša oprostili su se i iz Gradskog kotara Split 3, istaknuvši njegov doprinos zajednici i kvartu u kojem je ostavio snažan trag.

"Dragi naš prijatelju Brko, počivaj u miru Božjem! I zbog tebe je ovaj naš Split 3 zelenije, živahnije, veselije i bolje mjesto za život. Hvala ti na svim satima, danima i mjesecima koje si poklonio za našu zajednicu. Neka ti je laka hrvatska zemlja! Antoniu, Zlati i cijeloj obitelji, iskrena sućut!", poručili su iz Gradskog kotara Split 3.

Dražan Maleš Brko ostat će zapamćen kao uvaženi i poznati pripadnik 4. gardijske brigade koji je dao veliki doprinos u obrani Hrvatske u Domovinskom ratu.