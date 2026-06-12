VIDEO Krešo Bengalka objavio novi singl

Krešo Bengalka predstavlja novi singl i videospot "Splitski san", drugi singl s albuma "GTS".

Pjesma donosi priču o čovjeku kojem se život promijenio nakon što je naslijedio djedovinu i pretvorio je u uspješan posao iznajmljivanja apartmana. Kroz prepoznatljiv splitski humor i ironiju, “Splitski san” oslikava fenomen koji se najbolje opisuje poznatom izrekom – "upala mi sjekira u med".

U fokusu pjesme je mentalitet novopečenog rentijera koji uživa plodove iznenadnog uspjeha, a u priči će se prepoznati mnogi stanovnici obale. Videospot donosi autentične dalmatinske motive i mediteranski način života.

Za režiju spota zaslužan je Toni Zanne, dok finalnu obradu zvuka potpisuje Kokli.

Singl je objavljen za novi splitski rap label Split Zoo, koji okuplja novu generaciju tvrdih domaćih rap izdanja.