Evo tko je bio na izletu brodom drugog dana CMC Festivala u Vodicama

Drugog dana CMC Festivala u Vodicama održan je tradicionalni izlet brodom koji je i ove godine okupio brojna poznata glazbena imena, medijske djelatnike i goste.

Glazba, more i dobro raspoloženje

Drugog dana CMC Festivala u Vodicama održan je tradicionalni izlet brodom Dida Frane, koji je ponovno spojio glazbu, more, druženje i opuštenu festivalsku atmosferu. Brojni glazbenici, medijski djelatnici i gosti uživali su u plovidbi vodičkim arhipelagom, uz prekrasne morske motive i dobro raspoloženje na palubi.

Okupljene je na početku pozdravio gradonačelnik Vodica Ante Cukrov, istaknuvši kako se Vodice svake godine posebno vesele CMC Festivalu. Naglasio je i kako grad ove godine, nakon festivala, očekuje još jedna važna proslava – veliki jubilej, 100 godina Vodičke glazbe.

Ljubavnici obilježili 10 godina postojanja

Poseban glazbeni trenutak na brodu bilo je predstavljanje novog studijskog albuma grupe Ljubavnici pod nazivom "Rano je". Članovima grupe tom je prilikom uručeno i posebno priznanje povodom obilježavanja 10 godina postojanja.

Neda Ukraden predstavila novi album "Svoja na svom"

Svoj novi studijski album "Svoja na svom" predstavila je i glazbena diva Neda Ukraden. Iza nje je više od 50 godina karijere i 31 album u diskografskoj biografiji, a okupljenima je otkrila što je i dalje motivira na snimanje novih pjesama.

"Kad me netko pita što me i dalje motivira da snimam nove pjesme, to su sjajni autori kao što je Dušan Bačić, autor većine mojih pjesama na albumu, sjajan autor Darus Despot, a onda se javio i Ante Viljac s još jednom pjesmom. Zaista sam počašćena s toliko divnih pjesama koje će se ubuduće naći na mom koncertnom repertoaru. Na albumu je i pjesma Zora je koja je nakon 41 godinu zaživjela u simfonijskom aranžmanu sa snimkom iz legendarnog Abbey Road Studija", kazala je Neda Ukraden.

Dodatno iznenađenje za poznatu pjevačicu bila je slika njezina portreta, koju je naslikala Marina Tomašević.

Poznata imena na palubi

Na brodu su se, među ostalima, družili Amir Kazić Leo, Mia Dimšić, Sandi Cenov, Jadran Lazić, Želimir Babogredac, Igor Pavlović, Lidija Bačić Lille te Željko i Ružica Bebek. Zvijezde su se rado fotografirale s gostima, dijelile autograme i uživale u neformalnom druženju.

Jedan od najomiljenijih festivalskih događaja

Tradicionalni izlet brodom i ove je godine pokazao zašto se ubraja među najprepoznatljivije događaje CMC Festivala. Spoj glazbe, prijateljstva i ljepota vodičkog akvatorija stvorio je nezaboravno iskustvo za sve sudionike.