Kolinda Grabar-Kitarović navija za Zmajeve: "Sretno, igrajte hrabro, ponosno i borbeno"

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je poruku podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, popularnim Zmajevima.

Uz fotografiju reprezentativaca BiH, Grabar-Kitarović je poručila kako večeras navija za Zmajeve "iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija".

"Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskoga naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta", napisala je bivša hrvatska predsjednica.

Dodala je kako je riječ o velikom trenutku za građane Bosne i Hercegovine, ali i za sve one koji, kako kaže, znaju da se za susjede navija svim srcem.

"To je velik trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, a i za sve nas koji znamo da se za susjede navija svim srcem, osim možda kada igraju protiv nas", poručila je Grabar-Kitarović.

Na kraju je Zmajevima poželjela sreću i borbenu igru, a osvrnula se i na reprezentaciju Kanade.

"Zato večeras: sretno Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno. A i meni dragoj Kanadi želim dobru utakmicu, ali, iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva", objavila je Kolinda Grabar-Kitarović.