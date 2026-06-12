BiH večeras kreće na Mundijalu, a mi smo nazvali bivšeg Hajdukovog šampiona: "Treba zadržati onaj naboj i ono srce..."

Danas Bosna i Hercegovina igra svoju prvu utakmicu u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva. Zmajevi su smješteni u skupinu B, zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu istrčat će na Toronto Stadium, gdje ih čeka dvoboj s domaćinom Kanadom. Utakmicu gledatelji u Hrvatskoj mogu pratiti na HRT-u 2 i platformi HRTi, dok je u Bosni i Hercegovini prijenos na Arena Sportu.

BiH će sve tri utakmice grupne faze igrati od 21 sat po hrvatskom vremenu. Nakon Kanade, reprezentaciju Sergeja Barbareza 18. lipnja očekuje ogled sa Švicarskom na Los Angeles Stadiumu, a grupnu fazu zaključit će 24. lipnja protiv Katara na Seattle Stadiumu.

Nazvali smo Bulend Biščevića, legendu Željezničara i nekadašnjeg vrlo kvalitetnog veznog igrača Hajduka iz one posljednje šampionske sezone, 2005. godine, kada je zajedno s Nikom Kranjčarom bio veliko pojačanje na Poljudu.

"Velika je stvar što se BiH nakon dugo vremena plasirala na Svjetsko prvenstvo. Mislim da možemo proći dalje, nemamo tako jaku skupinu kakvu ima Hrvatska. Kanađani jesu domaćini, ali mislim da BiH može započeti prvenstvo pobjedom. Nije tu samo Džeko, ima tu pet, šest jako kvalitetnih igrača. Važno bi bilo otvoriti grupnu fazu pobjedom jer to usmjeri ekipu na ovakvim natjecanjima. Treba zadržati onaj naboj i ono srce kao protiv Walesa i Italije."

Kakva su vam sjećanja na dane provedene u Splitu?

"Ma najljepša. Sve odlični momci, osvojili smo naslov prvaka Hrvatske i Superkup. Eto, od tada titule, nažalost, nije bilo. Grad Split, ljudi, predivno razdoblje. Često dođem u Dalmaciju, imam obiteljsku kuću u Makarskoj i stvarno se tu osjećam predivno."