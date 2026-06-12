Stiže film o moliteljima, poznati prvi detalji: "Svi će saznati tko su zaista oni"

Inicijativa “Muževni budite”, koja organizira okupljanja muškaraca koji kleče i mole krunicu po glavnim gradskim trgovima, najavila je dokumentarac koji bi javnosti, kako kažu, trebao približiti živote molitelja.

Najavljujući 45-minutni film, navode kako se o javnoj molitvi često polemizira, a “rijetko imamo priliku čuti priče samih ljudi koji svake prve subote u mjesecu dolaze na hrvatske trgove. Tko su oni? Što ih potiče da javno svjedoče svoju vjeru? I kako doživljavaju reakcije društva koje ih okružuje?”, prenosi Zagreb info.

Upravo iz tih pitanja, kažu, rodila se ideja za dokumentarni film koji će kroz osobna svjedočanstva sudionika iz različitih krajeva Hrvatske približiti “stvarno lice pokreta” muškaraca koji mole krunicu.

‘Iskren dijalog i bolje razumijevanje motiva’

Film neće pratiti samo molitvu, nego i svakodnevicu molitelja, poput obiteljskih obveza, navode. Smatraju da će ovaj dokumentarac pojasniti njihove motive za molitvu na gradskim trgovima.

“U 45 minuta dokumentarac će nastojati prikazati ljude iza medijskih naslova i društvenih rasprava, otvarajući prostor za iskren dijalog i bolje razumijevanje motiva koji stoje iza ovog javnog čina vjere. Umjesto predrasuda i etiketa, u središte priče stavljamo osobno iskustvo, zajedništvo i potragu za smislom”, kažu iz inicijative.

“Vjerujemo da ova priča zaslužuje biti ispričana – mirno, dostojanstveno i autentično. U narednim mjesecima dijelit ćemo s vama detalje sa snimanja, predstavljati sudionike i donositi prve kadrove nastajanja filma. Radujemo se što ćete pratiti ovaj projekt i biti dio njegova puta od prve ideje do premijere”, poručili su.

Podsjetimo, molitelji se organiziraju svake prve subote u mjesecu, a mole, između ostalog, za predbračnu čistoću, čednost i povratak Hrvata katoličkim vrijednostima. I prošle subote se molilo na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a kao i puno puta do sada na Trg su stigli i prosvjednici.