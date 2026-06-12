Pijana vožnja u Omišu: Sud izrekao kaznu i zabranu korištenja vozačke

U srijedu, 10. lipnja 2026. godine oko ponoći, tijekom kontrole prometa na kolniku Ulice Vukovarska cesta u Omišu, policijski službenici su zaustavili 30-godišnjeg vozača osobnog vozila nacionalnih registarskih oznaka Bosne i Hercegovine. Vozač je alkotestiran te je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,97 g/kg. Isključen je iz prometa, uhićen i smješten u prostorije policije do privođenja nadležnom sudu.

U optužnom prijedlogu policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije, odnosno zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od tri mjeseca.

Sud je vozača nakon saslušanja proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, uvjetno na rok od jedne godine, te prihvatio prijedlog policije i okrivljeniku izrekao zaštitnu mjeru zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole „B“ kategorije na području Republike Hrvatske u trajanju od tri mjeseca.