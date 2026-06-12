Dalmacija u 33 priče: Premijera novih turističkih filmova vodi gledatelje kroz autentičnu baštinu županije

Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije najavio je online premijeru novih promotivnih turističkih videa, koja će se održati u utorak, 16. lipnja 2026. godine, s početkom u 11 sati.

Premijera će se moći pratiti uživo putem YouTube kanala "Dalmatia storytelling destination", u sklopu kampanje i kreativnog koncepta "Doživi Dalmaciju".

Projekt koji Dalmaciju predstavlja kroz priče

Novi promotivni videozapisi dio su opsežne online kampanje projekta "Dalmacija storytelling destinacija", čiji je glavni cilj pozicionirati Splitsko-dalmatinsku županiju kao predvodnika autentičnog kulturnog turizma.

U sklopu koncepta "Doživi Dalmaciju" premijerno će biti prikazana 33 nova videa. Riječ je o dinamičnim i vizualno atraktivnim pričama, trajanja od 45 do 60 sekundi, koje na suvremen način oživljavaju bogatu baštinu dalmatinskog kraja. Ono po čemu se ovi filmovi razlikuju od klasičnih promotivnih spotova jest činjenica da u njima ne sudjeluju profesionalni glumci, nego stvarni lokalni interpretatori baštine.

Riječ je o DSD kreatorima turističkih doživljaja koje će posjetitelji, odluče li se za ove rute, moći osobno susresti u destinaciji. Sve prikazane autentične i kreativne priče komercijalno su dostupne posjetiteljima putem službene platforme www.dalmatiastorytelling.com.

Temelj promocije na webu i društvenim mrežama

Filmovi su realizirani u suradnji s produkcijskom kućom Projektna produkcija d.o.o., autora Matije Holjevca, a predstavljaju važan dio strategije promocije Splitsko-dalmatinske županije na webu i društvenim mrežama.

Dugoročni cilj projekta je uspostava trajnog i vrijednog registra baštinskih priča Splitsko-dalmatinske županije, čime se dodatno naglašava važnost očuvanja, interpretacije i promocije lokalne kulturne baštine.