FOTOGALERIJA Papirnate jedrilice zaplovile Zentom

Povodom snimanja dokumentarnog filma o 80 godina djelovanja Zajednice tehničke kulture grada Splita, danas je u uvali Zenta održano posebno događanje kojim je simbolično obilježena velika obljetnica organizacije koja već osam desetljeća okuplja generacije zaljubljenika u tehničku kulturu.

U programu su sudjelovali učenici, polaznici radionica tehničke kulture, koji su pod vodstvom mentora Josipa Marasovića iz Jedriličarskog kluba Zenta u more pustili papirnate jedrilice. One su bile simbol dječje znatiželje, stvaralaštva i prvih koraka prema svijetu tehnike, inovacija i znanja.

Na današnjem događanju prigodno su govorili Tomislav Nikolić, tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita, Igor Radanović, predsjednik Nadzornog odbora Zajednice tehničke kulture grada Splita, Josip Marasović, mentor i predstavnik JK Zenta, Zvonko Jelačić, jedriličar JK Zenta i jedan od najuspješnijih hrvatskih i svjetskih IOM jedriličara, te učenici, polaznici radionica tehničke kulture.

Kako je bilo, pogledajte u fotogaleriji Igora Jakšića: