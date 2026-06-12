Zoran Milanović oduzet će odlikovanja Branimiru Glavašu

Predsjednik Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu sedam ratnih odlikovanja. Nakon pravomoćne presude Branimiru Glavašu, glavno je pitanje bilo hoće li ostati bez ratnih odlikovanja.

Kako doznaje novinar Novog lista, Dražen Ciglenečki, predsjednik Milanović oduzet će mu ratna odlikovanja koje mu je svojedobno dodijelio predsjednik Franjo Tuđman. Riječ je o Redu kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Redu kneza Domagoja s ogrlicom, Redu bana Jelačića, Redu Ante Starčevića, Redu hrvatskog trolista, Spomenici domovinskog rata i Spomenici domovinske zahvalnosti.

Iako iz Ureda predsjednika nisu izravno odgovorili na upite o oduzimanju odlikovanja, ukazali su na Milanovićevu izjavu iz 2021. godine kad mu je vraćao odlikovanja.

'Da me Glavaš nije to tražio, ne bih se ja u to petljao, ali došao mi je njegov, pravno utemeljen, zahtjev za vraćanje odlikovanja. Ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora, morat ću nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da je Glavašu to potpuno jasno', rekao je tad Milanović pojasnivši da je Ustavni sud 2015. godine ukinuo presudu zbog koje je Glavašu tadašnji predsjednik Ivo Josipović oduzeo odlikovanja.

Branimir Glavaš je za Novi list rekao kako ne vidi potrebu za oduzimanjem odličja, kao što nije vidio ni 2010. godine.

"Meni je ta odličja, za sudjelovanje u obrani Hrvatske, dodijelio predsjednik Franjo Tuđman, koji je bio za to ovlašten. On je znao zbog čega mi ih je dao. Kada jedan predsjednik nekoga odlikuje, mislim da nema razloga da drugi predsjednik to osporava", rekao je Glavaš.

Podsjetimo, nakon što je Visoki kazneni sud potvrdio presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, Documenta i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek poslali su predsjedniku Milanoviću inicijativu da oduzme odličja i vojni čin Branimiru Glavašu

"Kod procesa koji traje 20 godina teško se može govoriti o pravdi za žrtve i članove njihovih porodica. No na pravdu se pozivao predsjednik Zoran Milanović kad je u svibnju 2021. vratio Glavašu generalski čin i odlikovanja. Pozivao se tada na odluku Ustavnog suda iz 2015. godine, koju je, inače, osporavao Vrhovni sud, da se zbog formalnih razloga, sporenja od kojeg datuma vrijedi Ženevska konvencija za Hrvatsku, presuda Glavašu i ostalima poništi i proces vrati na početak. S obzirom na to da je taj novi početak dobio, poslije 11 godina, ovakav završetak, a predsjednik je ponovo Zoran Milanović, jasno je što najmanje može učiniti za Hrvatsku kao pravnu državu", u izjavi je tad poručio Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige RH.