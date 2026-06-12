Facebook se počeo vraćati korisnicima, ali problemi još nisu potpuno riješeni

Danas nešto iza 15 sati došlo je do velikih problema u radu Facebooka. Brojni korisnici diljem svijeta prijavljivali su poteškoće s pristupom ovoj društvenoj mreži, učitavanjem sadržaja i korištenjem pojedinih funkcija.

Prema podacima servisa Downdetector, broj prijava korisnika naglo je porastao u kratkom vremenu, što upućuje na širi poremećaj u radu platforme. Problemi su se odnosili na nemogućnost pristupa Facebooku, sporo ili neuspješno učitavanje objava te poteškoće u korištenju dijelova aplikacije i web-verzije.

Servisi za praćenje dostupnosti internetskih platformi bilježili su aktualne poteškoće s Facebookom, a korisnici su na drugim društvenim mrežama prijavljivali da im platforma ne radi ili radi vrlo otežano.

Počeo se vraćati...

Međutim, Facebook se u međuvremenu, oko 16 sati i 20 minuta počeo postupno vraćati dijelu korisnika, no problemi još nisu u potpunosti riješeni.

Platforma sada više nije potpuno nedostupna, ali se i dalje bilježe poteškoće s učitavanjem sadržaja, pristupom pojedinim funkcijama i stabilnošću rada.

Za sada nije poznat točan uzrok problema, niti se Meta službeno oglasila o razmjerima poremećaja. Stanje se i dalje prati.