Facebook se počeo vraćati korisnicima, ali problemi još nisu potpuno riješeni

Danas nešto iza 15 sati došlo je do velikih problema u radu Facebooka. Brojni korisnici diljem svijeta prijavljivali su poteškoće s pristupom ovoj društvenoj mreži, učitavanjem sadržaja i korištenjem pojedinih funkcija.
Pao je Facebook. Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme
Prema podacima servisa Downdetector, broj prijava korisnika naglo je porastao u kratkom vremenu, što upućuje na širi poremećaj u radu platforme. Problemi su se odnosili na nemogućnost pristupa Facebooku, sporo ili neuspješno učitavanje objava te poteškoće u korištenju dijelova aplikacije i web-verzije.
Servisi za praćenje dostupnosti internetskih platformi bilježili su aktualne poteškoće s Facebookom, a korisnici su na drugim društvenim mrežama prijavljivali da im platforma ne radi ili radi vrlo otežano.
Počeo se vraćati...
Međutim, Facebook se u međuvremenu, oko 16 sati i 20 minuta počeo postupno vraćati dijelu korisnika, no problemi još nisu u potpunosti riješeni.
Platforma sada više nije potpuno nedostupna, ali se i dalje bilježe poteškoće s učitavanjem sadržaja, pristupom pojedinim funkcijama i stabilnošću rada.
Za sada nije poznat točan uzrok problema, niti se Meta službeno oglasila o razmjerima poremećaja. Stanje se i dalje prati.