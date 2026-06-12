Pao je Facebook. Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme

Danas nešto iza 15 sati došlo je do velikih problema u radu Facebooka. Prema podacima servisa Downdetector, broj prijava korisnika naglo je porastao u kratkom vremenu, što upućuje na širi poremećaj u radu ove društvene mreže.

Probleme su prijavljivali korisnici diljem svijeta, a poteškoće su se odnosile na pristup Facebooku, učitavanje sadržaja i korištenje pojedinih funkcija. Servisi za praćenje dostupnosti platformi također bilježe aktualne poteškoće s Facebookom.

Za sada nije poznat točan uzrok pada, niti se Meta službeno oglasila o razmjerima problema.